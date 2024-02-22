Уничтожить корабли и Крымский мост. UNITED 24 и monobank объявили сбор на дроны Sea Baby

Фандрейзинговая платформа UNITED24, Олег Гороховский и monobank собирают 297,5 миллиона гривен для СБУ на 35 легендарных морских дронов Sea Baby, чтобы продолжить очищение Черного моря от россиян.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он напомнил, что морские беспилотники уже изменили ситуацию в Черном море и уничтожают российские корабли. Каждая технология может совершить прорыв, определяющий ход войны.

О Sea Baby

Именно надводными дронами Sea Baby Служба безопасности поразила самый "защищенный" Крымский мост и 9 судов РФ. Среди них: фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и другие.

Этот сбор открыт именно на Sea Baby — уникальную собственную разработку СБУ. Дрон несет 850 кг взрывчатки, разгоняется до 90 км/ч и преодолевает расстояние в 1000 км. Его корпус изготовлен из материала, который не видят радары.

Как говорил глава СБУ Василий Малюк, "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам".

Больше донатов - больше горящих мостов и российских кораблей.

За донат в 8,5 млн грн можно дать дрону имя

"Чтобы вам было приятнее донатить, к проекту присоединился постоянный партнер UNITED24 - "Аврора". Поэтому среди всех участников сбора мы разыграем 36 карт mono+aurora. На 35 карточках лежит по 100 000 грн - выиграть такую можно за взнос от 100 грн. Еще на одной лежит миллион гривен - выиграть его можно за пожертвование от 1000 грн", - отметил Олег Гороховский.

Он добавил, что за взнос 8,5 млн грн можно дать дрону имя.

Заметим, о сборе было объявлено в 10:00. По состоянию на 10:17. украинцы уже собрали больше 6 млн грн.

Керченский мост – главная мишень

Керченский мост остается главной целью для ударов ВСУ. Для его защиты стране-агрессору РФ понадобится огромное количество сил и средств.

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, повлек за собой обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами. Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост.

Удары ВСУ по кораблям РФ

14 февраля в Черном море был подбит российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота РФ.

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".