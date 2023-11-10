В Крыму поражены два российских катера (ВИДЕО)

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что были поражены катера проекта 11770 (класса "Серна").

На судах находился экипаж и бронированная техника, в частности, БТР-82.

"Малые десантные катера класса "Серна" государство-агрессор Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта", - отметили в разведке.

Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы «ТОР-М2» для мобильного прикрытия своей группировки на острове и Черном море.

В ГУР МО сообщают, что малый десантный корабль класса «Серна» имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

"Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей Черноморского флота РФ на рейдах", – подчеркнули в разведке.

Заметим, Тelegram-канал " Крымский ветер " сообщал, что в Черноморском было 4-5 прилетов и со ссылкой на подписчиков отметил, что был "прилет в казарму", там разбирают завалы. Кроме того, предполагали повреждения двух катеров.

"И водолазы начали работу в море. Похоже катера тоже попали под удар", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что их ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией временно оккупированного Крыма.

Напомним, 4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.