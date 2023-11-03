В РФ сожгли авто гендиректора предприятия, производящего боеголовки к ракетам (ФОТО)

В ночь на 3 ноября 2023 года в городе Нижний Новгород в России партизаны сожгли автомобиль Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что сожженный автомобиль принадлежал гражданину России Кузнецову Игорю Александровичу, занимающему должность генерального директора акционерного общества "ГосНИИмаш".

"Указанное предприятие – ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине", – отметили в ГУР МО.

По данным военной разведки, акцию сожжения личного автомобиля гендиректора провели представители движения сопротивления.

"Каждый причастен к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры нашего государства никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности. Охота продолжается!", - подчеркнули в ГУР МО.

Ранее неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики).