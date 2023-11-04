РФ провела неудачные испытания межконтинентальных баллистических ядерных ракет, - разведка

1 ноября Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Также неудачно завершился испытательный запуск ракеты "Булава" 25 октября.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"1 ноября 2023 г. государство-агрессор Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил РФ", - говорится в сообщении.

По данным военной разведки, запуск ракеты "Ярс" из космодрома "Плесецк" в Архангельской области по цели на полигоне "Кура" в Камчатке произвел боевой расчет 33 ракетной армии ракетных войск стратегического назначения вооруженных сил РФ.

Как сообщают в ГУР МО Украины, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора России 25 октября 2023 года.

"Так же неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз подтвердило ее ненадежность", - отметили в разведке.

Там добавили, что серьезные проблемы у Москва есть также с тяжелой МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования ― это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.

В ГУР МО напомнили, что ракету "Сармат" в РФ создают с 2009 года. Согласно первоначальным планам Москвы, ее должны были принять на вооружение еще 5 лет назад – в 2018-м, но дату постоянно отсрочивали.

В конце концов, "Сармат" приняли на вооружение только в сентябре 2023-го после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года.

"По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "воевода" созданная ей на замену ракета "Сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически "Сармат" - недоработанная, несовершенная, сырая ракета", – констатируют в ГУР МО.

Также остаются непреодолимыми сложности государства-агрессора России и в его намерениях усовершенствовать воздушный компонент стратегических ядерных сил. В рамках частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С россияне обладают способностью ежегодно прорабатывать 1-2 самолета.

Запланированные на 2023 год поставки новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 перенесены на более поздний срок, поскольку россияне так и не смогли возобновить производство новой версии двигателей НК-32.

"Все перечисленные проблемы стратегических ядерных сил государства-агрессора РФ ― прямое следствие санкционной политики цивилизованного мира против Москвы за развязанную ею войну против Украины, а также несостоятельность научно-технической и промышленной баз террористической России изготовить необходимые компоненты взамен импортным", - подчеркнули в разведке.

Ядерный шантаж РФ

Страна-агрессор РФ отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Вашингтон осудил этот шаг, расценив его как "угрозу глобальному нормативу".

Заметим, российский диктатор Владимир Путин на 20-м дискуссионном клубе "Валдай" сообщил, что РФ успешно завершила испытание ядерной крылатой ракеты "Буревестник" и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат ".