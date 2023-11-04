РФ провела невдалі випробування міжконтинентальних балістичних ядерних ракет, - розвідка

1 листопада Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Так само невдало завершився випробувальний запуск ракети "Булава" 25 жовтня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"1 листопада 2023 року держава-агресор Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними військової розвідки, запуск ракети "Ярс" із космодрому "Плєсєцк" у Архангельській області по цілі на полігоні "Кура" у Камчатці здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення збройних сил РФ.

Як повідомляють у ГУР МО України, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року.

"Так само невдало 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре засвідчило її ненадійність", - зауважили у розвідці.

Там додали, що серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування ― це один з ключових проектів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ.

У ГУР МО нагадали, що ракету "Сармат" у РФ створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому ― у 2018-му, але дату постійно відтерміновували.

Зрештою, "Сармат" прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го ― після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

"У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "воєвода" створена їй на заміну ракета "Сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично "Сармат" ― недопрацьована, недосконала, сира ракета", - констатують у ГУР МО.

Також залишаються неподоланими складнощі держави-агресора Росії і у її намірах вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. У межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1-2 літаки.

Заплановане на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

"Усі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора РФ ― прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв’язану нею війну проти України, а також неспроможності науково-технічної та промислової баз терористичної Росії виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним", - підкреслили у розвідці.

Ядерний шантаж РФ

Країна-агресор РФ відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань начебто "через безвідповідальне ставлення США до глобальної безпеки".

Вашингтон засудив цей крок, розцінивши його як "загрозу глобального нормативу".

Зауважимо, російський диктатор Володимир Путін на 20-му дискусійному клубі "Валдай" повідомив, що РФ успішно завершила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" і міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат".