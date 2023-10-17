РФ відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань: які наслідки

Країна-агресор РФ відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань начебто "через безвідповідальне ставлення США до глобальної безпеки".

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє Reuters.

"В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - заявив Володін напередодні дебатів і голосування в парламенті про відкликання ратифікації.

Він зазначив, що Росія ратифікувала договір ще у 2000 році, а США не зробили цього через своє “безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки”.

"Російська Федерація зробить все, щоб захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет", - сказав Володін.

Ядерний шантаж РФ

Як пише Reuters, хоча Росія відкликає ратифікацію, вона залишиться підписантом і продовжуватиме співпрацювати з організацією договору про заборону випробувань і глобальною системою моніторингу, яка попереджає світ про будь-які ядерні випробування.

Російські офіційні особи кажуть, що відкликання ратифікації не означає, що Росія збирається випробувати ядерну бомбу, і що це просто узгоджується з позицією США, хоча експерти з контролю над озброєннями стурбовані тим, що Росія може повільно йти до відновлення ядерних випробувань.

Пострадянська Росія ніколи не проводила ядерних випробувань. Востаннє Радянський Союз проводив випробування в 1990 році, а США - в 1992 році.

За п’ять десятиліть між 1945 і 1996 роками Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) було проведено більше 2000 ядерних випробувань, 1032 з них Сполученими Штатами і 715 з них Радянським Союзом, за даними ООН.

Початок нової гонки ядерних озброєнь

Видання нагадує, що російський диктатор Володимир Путін заявив 5 жовтня, що він не готовий сказати, чи повинна Росія відновлювати ядерні випробування після закликів деяких російських експертів з безпеки та законодавців випробувати ядерну бомбу як попередження Заходу.

Путін відкинув ці розмови як нісенітницю та сказав, що не бачить необхідності змінювати російську ядерну доктрину – документ, у якому зазначено, що Росія віддасть наказ завдати удару ядерною зброєю, лише якщо її атакують або якщо існування держави опиниться під загрозою напад із застосуванням звичайної зброї.

Відновлення ядерних випробувань Росією, Сполученими Штатами чи Китаєм може свідчити про початок нової гонки ядерних озброєнь між великими державами, які припинили ядерні випробування в роки після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Для багатьох вчених і учасників кампанії масштаби випробувань ядерної бомби під час холодної війни вказували на безглуздість ядерної боротьби, яка зрештою могла знищити людство та забруднити планету на сотні тисяч років.

Але війна в Україні підвищила напруженість між Москвою та Вашингтоном до найвищого рівня з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року саме тоді, коли Китай прагне зміцнити свій ядерний арсенал, щоб відповідати своєму статусу нової наддержави.

Двопартійна група, призначена Конгресом США, заявила, що Вашингтон повинен підготуватися до можливих одночасних війн з Москвою та Пекіном, розширивши свої звичайні сили, зміцнивши альянси та розширивши програму модернізації ядерної зброї.

Після ДВЗЯВ було проведено 10 ядерних випробувань. За даними ООН, Індія провела два випробування в 1998 році, Пакистан також два в 1998 році, а Північна Корея провела випробування в 2006, 2009, 2013 роках, двічі в 2016 і 2017 роках.

Кілька днів тому стало відомо, що РФ скасовує ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань. Вашингтон засудив цей крок, розцінивши його як "загрозу глобального нормативу".

Зауважимо, російський диктатор Володимир Путін на 20-му дискусійному клубі "Валдай" повідомив, що РФ успішно завершила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" і міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат".