Страна-агрессор РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний вроде бы "из-за безответственного отношения США к глобальной безопасности".

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает Reuters.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Володин накануне дебатов и голосования в парламенте об отзыве ратификации.

Он отметил, что Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, а США не сделали этого из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".

"Российская Федерация сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет", – сказал Володин.

Ядерный шантаж РФ

Как пишет Reuters, хотя Россия отзывает ратификацию, она останется подписантом и будет продолжать сотрудничать с организацией договора о запрещении испытаний и глобальной системой мониторинга, предупреждающей мир о любых ядерных испытаниях.

Российские официальные лица говорят, что отзыв ратификации не означает, что Россия собирается опробовать ядерную бомбу, и что это просто согласуется с позицией США, хотя эксперты по контролю над вооружениями озабочены тем, что Россия может медленно стремиться к восстановлению ядерных испытаний.

Постсоветская Россия никогда не проводила ядерные испытания. В последний раз Советский Союз проводил испытания в 1990 году, а США – в 1992 году.

За пять десятилетий между 1945 и 1996 годами Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) было проведено более 2000 ядерных испытаний, 1032 из них Соединенными Штатами и 715 из них Советским Союзом, по данным ООН.

Начало новой гонки ядерных вооружений

Издание напоминает, что российский диктатор Владимир Путин заявил 5 октября, что он не готов сказать, должна ли Россия возобновлять ядерные испытания после призывов некоторых российских экспертов по безопасности и законодателей опробовать ядерную бомбу как предупреждение Запада.

Путин отверг эти разговоры как чепуху и сказал, что не видит необходимости менять российскую ядерную доктрину – документ, в котором указано, что Россия отдаст приказ нанести удар ядерным оружием, только если его атакуют или если существование государства окажется под угрозой нападения с применением обычного оружия.

Возобновление ядерных испытаний Россией, Соединенными Штатами или Китаем может свидетельствовать о начале новой гонки ядерных вооружений между крупными государствами, прекратившими ядерные испытания в годы после распада Советского Союза в 1991 году.

Для многих ученых и участников кампании масштабы испытаний ядерной бомбы во время холодной войны указывали на бессмысленность ядерной борьбы, которая могла в конце концов уничтожить человечество и загрязнить планету на сотни тысяч лет.

Но война в Украине повысила напряженность между Москвой и Вашингтоном до самого высокого уровня со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 именно тогда, когда Китай стремится укрепить свой ядерный арсенал, чтобы соответствовать своему статусу новой сверхдержавы.

Двухпартийная группа, назначенная Конгрессом США, заявила, что Вашингтон должен подготовиться к возможным одновременным войнам с Москвой и Пекином, расширив свои обычные силы, укрепив альянсы и расширив программу модернизации ядерного оружия.

После ДВЗЯВ было проведено 10 ядерных испытаний. По данным ООН, Индия провела два испытания в 1998 году, Пакистан также два в 1998 году, а Северная Корея провела испытания в 2006, 2009, 2013, дважды в 2016 и 2017 годах.

Несколько дней назад стало известно, что РФ отменяет ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний. Вашингтон осудил этот шаг, расценив его как "угрозу глобальному нормативу".

Заметим, российский диктатор Владимир Путин на 20-м дискуссионном клубе "Валдай" сообщил, что РФ успешно завершила испытание ядерной крылатой ракеты "Буревестник" и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат ".