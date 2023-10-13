У Конгресі рекомендують США готуватися до одночасної війни з Росією та Китаєм

Сполучені Штати повинні готуватися до можливих одночасних війни з Китаєм та Росією: розширювати збройні сили, зміцнювати альянси і розширювати програму модернізації ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на висновок Комісії Конгресу зі стратегічної політики США.

Доповідь з'явилася на тлі напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші питання, а також загострення непорозумінь із Росією через її вторгнення в Україну.

Згідно звіту поточна стратегія національної безпеки США передбачає перемогу в одному конфлікті, одночасно стримуючи інший, і вимагатиме величезного збільшення витрат на оборону.

"Ми визнаємо реалії бюджету, але ми також вважаємо, що нація повинна зробити ці інвестиції", - йдеться в передмові до звіту.

Виступаючи на брифінгу, присвяченому публікації звіту, сенатор Джон Кайл заявив, що президент і Конгрес повинні "довести цю думку до американського народу", пояснивши, що більші витрати на оборону є невеликою ціною, яку потрібно заплатити, щоб запобігти можливій ядерній війні за участю Сполучених Штатів і Китаю та Росії.

Доповідь суперечить позиції президента США Джо Байдена про те, що нинішнього ядерного арсеналу США достатньо для стримування об’єднаних сил Росії та Китаю.

"Склад арсеналу все ще перевищує те, що необхідно для стримування ядерної атаки противника", – заявила правозахисна група Асоціації контролю над озброєннями у відповідь на звіт.

Високопоставлений чиновник, залучений до звіту, відмовився сказати, чи розвідка підтверджує будь-яку співпрацю Китаю та Росії у сфері ядерної зброї.

"Ми хвилюємося... між ними може існувати остаточна координація, яка приводить нас до цієї конструкції двох війн", — сказав чиновник на умовах анонімності.

"Сполучені Штати та їх союзники повинні бути готові стримувати і перемогти обох супротивників одночасно. Міжнародний порядок під керівництвом США та цінності, які він підтримує, знаходяться під загрозою з боку китайського та російського авторитарних режимів", - зазначається у звіті.

У 2022 році Конгрес створив групу з шести демократів і шести республіканців, щоб оцінити довгострокові загрози Сполученим Штатам і рекомендувати зміни в політиці національної безпеки США.

Комісія взяла до уваги прогноз Пентагону про те, що швидке розширення ядерного арсеналу Китаю, ймовірно, досягне 1500 ядерних боєголовок до 2035 року, що буде рівноцінно ядерному арсеналу США.

Китайська та російська загрози стануть гострими в період 2027-2035 років, тому "рішення необхідно приймати зараз, щоб нація була готова".

У звіті йдеться, що 30-річна програма модернізації ядерної зброї США, яка почалася в 2010 році і, за оцінками в 2017 році, коштуватиме близько 400 мільярдів доларів до 2046 року, повинна бути повністю профінансована для модернізації всіх боєголовок.

Інші рекомендації включають розгортання більшої кількості тактичної ядерної зброї в Азії та Європі, розробку планів розміщення деяких або всіх резервних ядерних боєголовок США та виробництво більшої кількості стелс-бомбардувальників B-21 і нових атомних підводних човнів класу Columbia понад заплановану кількість.

Конгрес також закликав до збільшення армії США та союзників. Якщо такі заходи не будуть вжиті, Сполученим Штатам, "ймовірно", доведеться посилити свою залежність від ядерної зброї.

Можливий конфлікт між Китаєм та США

Раніше директор ФБР Крістофер Рей заявив, що США спостерігають за війною в Україні та навчаються на ній. Китай робить те саме.

Вторгнення Росії в Україну дає США цінні уроки у разі можливого конфлікту з Китаєм, починаючи від постачання боєприпасів і закінчуючи інноваціями в космосі.

Зважаючи на досвід Росії у війні проти України, в Китаї вивчають вплив американської зброї та технологій, які можуть бути застосовані проти китайських військ у потенційній війні за Тайвань.

Раніше високопоставлений генерал США Майкл Мініхен закликав американські війська готуватися до того, що Китай може розпочати війну зі США у 2025 році. Щоправда, його прогнози ґрунтуються на інтуїції.