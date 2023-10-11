Россия с лета готовит ядерное вооружение: в ГУР рассказали, есть ли реальная угроза

На сегодняшний день у Главного управления разведки есть информация о том, что Россия с лета ведет проверку и подготовку ядерных объектов и оружия как на своей территории, так и не территории Беларуси, где уже были проведены определенные инспекционные мероприятия.

Об этом представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, военная разведка владеет всей информацией о перемещении ядерного оружия в РФ и внимательно следит за любыми учениями врага, где отрабатывается работа с ядерными ракетами, но говорить о реальной угрозе применения тактического ядерного оружия со стороны агрессора еще рано.

При этом Скибицкий подчеркнул, что Россия – это ядерное государство и наличие у него ядерного оружия – уже угроза для любой страны, в том числе и нашей.

"После того, что сделала Российская Федерация на нашей территории… то, что произошло на Каховском водохранилище… Ну поверьте, еще катастрофы такого уж регионального масштаба, а возможно и глобального масштаба. Применение тактического ядерного оружия – не так уж страшно, как говорит Российская Федерация", - добавил Скибицкий.

По его словам, Кремль очень активно использует риторику ядерного шантажа для попыток давить на союзников Украины.

Отметим, что президент Финляндии Саули Нииностио в интервью The New York Times заявил, что по его мнению риск применения Россией ядерного оружия "огромен".

"Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию и, к сожалению, к худшему", - сказал он.

По его мнению, именно потому, что вероятность ядерной эскалации со стороны России настолько высока, западные лидеры проявляют максимальную осторожность.

Несколько дней назад стало известно, что РФ отменяет ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний. Вашингтон осудил этот шаг, расценив его как "угрозу глобальному нормативу".

Заметим, заявление Ульянова прозвучало через день после того, как российский диктатор Владимир Путин на 20-м дискуссионном клубе "Валдай" сообщил, что РФ успешно завершила испытание ядерной крылатой ракеты "Буревестник" и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат ".