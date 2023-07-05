Китай остановил Путина от применения ядерного оружия в Украине - FТ

Во время государственного визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву он лично предостерег и отказал президенту РФ Владимиру Путину от использования ядерного оружия в Украине. Пекин испытывает беспокойство по поводу войны России, даже несмотря на молчаливую поддержку Кремля.

Об этом пишет The Financial Times.

Издание пишет, что сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным вопросом в кампании Китая по возобновлению связей с Европой, поскольку полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента.

То, что Китай остановил Путина от применения ядерного оружия, дает европейским надежду на то, что Си поддерживает свою публичную риторику и за закрытыми дверями.

В официальном заявлении Китай постоянно выступает против применения ядерного оружия в Украине. Однако многие сторонники Украины выражают сомнения в преданности Китаю такому сдерживанию, учитывая партнерство между Китаем и Россией, а также сходство "мирного плана" с российскими заявлениями.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в марте, что визит Си в Россию снизил риск ядерной войны, и китайцы дали это понять очень четко.

Издание отмечает, что бывший китайский чиновник подтвердил, что Си лично сказал Путину не использовать ядерное оружие. Он добавил, что это было бы невыгодно китайской стороне, и позиция Китая против ее использования была включена в его документ о мире в Украине.

Несмотря на это, полномасштабное вторжение России во многом зависит от поддержки Китая, который помог Москве справиться с экономическими санкциями, исключившими ее из важных глобальных рынков и цепей поставок. Также Китай воздерживается от критики России за вторжение и обвиняет Запад в разжигании конфликта из-за поставок оружия Украине.

Financial Times пишет, что США, Великобритания и Франция, три ядерных государства НАТО, предупредили Кремль, что нанесут удар по его силам, если он использует тактическое ядерное оружие. После этого Путин отказался от своей риторики и в течение нескольких месяцев публично не упоминал тактическое ядерное оружие.

В Украине считают, что Китай не станет делать ставку на Россию, поскольку она не является перспективным союзником. Он может воспользоваться положением сильно ослабленной и дискредитированной России, ведь стабильная международная торговля и доступ к технологическим ноу-хау важнее Пекина, который ставит себя в конкурентные отношения с Соединенными Штатами и Европой. В Китае не захотят прямые конфликты и санкции.

Напомним, 6 апреля в Пекине Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию и помочь положить конец войне в Украине.

Отметим, что в годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.