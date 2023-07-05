Китай зупинив Путіна від застосування ядерної зброї в Україні - FТ

Під час державного візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, він особисто застеріг та відмовив президента РФ Володимира Путіна від використання ядерної зброї в Україні. Пекін відчуває занепокоєння щодо війни Росії, навіть попри мовчазну підтримку Кремля.

Про це пише The Financial Times.

Видання пише, що стримування Путіна від використання такої зброї було центральним питанням у кампанії Китаю з відновлення зв’язків з Європою, оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році поставило Москву та її союзника Пекін у протиріччя з більшою частиною континенту.

Те, що Китай зупинив Путіна від від застосування ядерної зброї, дає європейським надію на те, що Сі підтримує свою публічну риторику і за зачиненими дверима.

В офіційних заявах Китай постійно виступає проти застосування ядерної зброї в Україні. Однак багато прихильників України висловлюють сумніви щодо відданості Китаю такому стримуванню, зважаючи на партнерство між Китаєм та Росією, а також на схожість "мирного плану" з російськими заявами.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у березні, що візит Сі до Росії зменшив ризик ядерної війни, і китайці дали це зрозуміти дуже чітко.

Видання зазначає, що колишній китайський урядовець підтвердив, що Сі особисто сказав Путіну не використовувати ядерну зброю. Він додав, що це було б не вигідно китайській стороні, і позиція Китаю проти її використання була включена в його документ щодо миру в Україні.

Попри це, повномаштабне вторгнення Росії значною мірою залежить від підтримки Китаю, який допоміг Москві впоратися з економічними санкціями, які виключили її з важливих глобальних ринків і ланцюгів поставок. Також Китай утримується від критики Росії за вторгнення та звинувачує Захід у розпалюванні конфлікту через постачання зброї Україні.

Financial Times пише, що США, Великобританія та Франція, три ядерні держави НАТО, попередили Кремль, що завдадуть удару по його силам, якщо він використає тактичну ядерну зброю. Після цього Путін відмовився від своєї риторики і протягом кількох місяців публічно не згадував про тактичну ядерну зброю.

В Україні вважають, що Китай не стане робити ставку на Росію, оскільки вона не є перспективним союзником. Він може скористатися становищем сильно ослабленої та дискредитованої Росії, адже стабільна міжнародна торгівля та доступ до технологічних ноу-хау важливіші для Пекіна, який ставить себе в конкурентні відносини зі Сполученими Штатами та Європою. В Китаї не захочуть прямих конфліктів і санкцій.

Нагадаємо, 6 квітня в Пекіні Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію та допомогти покласти край війні в Україні.

Зауважимо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ.