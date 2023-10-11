Росія з літа готує ядерне озброєння: у ГУР розповіли, чи є реальна загроза

На сьогоднішній день у Головного управління розвідки є інформація про те, що Росія з літа веде перевірку та підготовку ядерних об’єктів та зброї як на своїй території так і не території Білорусі, де вже були проведені певні інспекційні заходи.

Про це представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів у інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, воєнна розвідка володіє всією інформацією про переміщення ядерної зброї в РФ та уважно стежить за будь-якими навчаннями ворога, де відпрацьовується робота з ядерними ракетами, але говорити про реальну загрозу застосування тактичної ядерної зброї з боку агресора ще зарано.

При цьому Скібіцький наголосив, що Росія – це ядерна держава і наявність в неї ядерної зброї – вже є загрозою для будь-якій країні, в тому числі і нашій.

"Після того, що зробила Російська Федерація на нашій території… те, що відбулося на Каховському водосховищі… Ну повірте, ще катастрофи такого вже регіонального масштабу, а можливо і глобального масштабу. Застосування тактичної ядерної зброї – не так уже й страшно, як говорить Російська Федерація", - додав Скібіцький.

За його словами, Кремль дуже активно використовує риторику ядерного шантажу для спроб тиснути на союзників України.

Зауважимо, президент Фінляндії Саулі Ніїністьо в інтерв'ю The New York Times заявив, що на його думку ризик застосування Росією ядерної зброї "величезний".

" Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації.Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, на гірше", - сказав він.

На його думку, саме через те, що ймовірність ядерної ескалації з боку Росії є настільки високою, західні лідери виявляють максимальну обережність.

Кілька днів тому стало відомо, що РФ скасовує ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань. Вашингтон засудив цей крок, розцінивши його як "загрозу глобального нормативу".

Зауважимо, заява Ульянова прозвучала через день після того, як російський диктатор Володимир Путін на 20-му дискусійному клубі "Валдай" повідомив, що РФ успішно завершила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" і міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат".