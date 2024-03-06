"Авдіївку" спустили на воду: СБУ показала тестування першого дрона Sea Baby із тих, на які збирали українці

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон Sea Baby, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

Фото: Пресслужба СБУ

"Новий SeaBaby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", – повідомив бригадний генерал СБУ з позивним "Хантер".

В СБУ нагадали, що збір організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим. В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ Sea Baby.

Про Sea Baby

Саме надводними дронами Sea Baby Служба безпеки уразила "найзахищеніший" Кримський міст та 9 суден РФ. Серед них: фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", патрульний корабель "Ладний", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павєл Дєржавін" та інші.

Дрон несе 850 кг вибухівки, розганяється до 90 км/год та долає відстань у 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не бачать радари.

Як казав голова СБУ Василь Малюк, "смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".

Керченський міст - головна мішень

Керченський міст залишається головною ціллю для ударів ЗСУ. Для його захисту країні-агресору РФ знадобиться дуже багато сил та коштів.

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня 2023 року. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами. Українські спецслужби передали американському телеканалу CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.