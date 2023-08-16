CNN опубликовало видео июльской атаки морского дрона на Крымский мост

Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост. Событие произошло в июле.

Об этом сообщает CNN.

Со ссылкой на главу СБУ Василия Малюка журналисты рассказали, что для атаки использовали дрон Sea Baby, оборудованный боевой частью 850 кг . Его разрабатывали многие месяцы, работу начали сразу после полномасштабного вторжения.

На видео, которое СБУ предоставила CNN, виден экран пилота за несколько минут до того, как Sea Baby врезался в опору. Также зафиксировали момент столкновения одного дрона с дорожной частью моста, после чего прогремел еще один взрыв — дрон попал в железнодорожную секцию примерно через пять минут с противоположного направления.

Атаки на Крымский мост — СБУ впервые официально подтвердила, что организовала операцию

"Надводные беспилотники - это уникальное изобретение СБУ. Ни одна частная компания не задействована. С помощью этих беспилотников недавно мы произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский Горняк" и танкера SIG", - рассказал Малюк.

Он подтвердил, что именно СБУ являлась автором оперативных замыслов и последующей их успешной реализации вместе с Военно-морскими силами ВСУ.

Малюк акцентировал на том, что все пораженные спецслужбой цели вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.

Операцию, проведенную в июле, также готовили несколько месяцев. Перед самой реализацией ее участники "забыли о сне и еде", ведь все время уделяли планировке ради стопроцентного успеха.

Взрывы на Крымском мосту

Мост через Керченский пролив, который россияне незаконно построили после оккупации Крыма, в первый раз был атакован 8 октября 2022 года. Украинская сторона сначала официально не признавала причастность к этому, но позже намекала, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Повторно взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту было остановлено. С этого времени на незаконной переправе, а также в Крыму участились взрывы. В Воздушных силах Украины обещают, что их количество и частотность будет расти.