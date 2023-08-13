Подобные инциденты участятся: в Воздушных силах прокомментировали взрывы у Крымского моста

В Воздушных силах ВСУ надеются получить со спутниковых снимков информацию об обстоятельствах и последствиях взрывов, произошедших в Крыму 12 августа. Однако предполагают, что Крымский мост оккупанты не могли перекрыть просто так.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он объяснил, может ли задымление скрыть мост от ракеты.

"Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это маскировка. В этом случае не знаем, что происходит", - подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ высказал предположение, что это могут быть учения или другие военные мероприятия.

"Возможно, спутниковые снимки нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто так перекрывают движение", - подчеркнул Игнат.

Он также добавил, что подобные инциденты в оккупированном Крыму могут произойти и в будущем, а возможно даже участятся.

"Мы об этих вещах говорим сдержанно. Происходящее будет происходить в дальнейшем - развивается беспилотная авиация, производство дронов ударного типа. Мы видим, что это приносит свой результат. Мы будем наращивать производство собственных БПЛА, а именно ударных беспилотников", - подчеркнул Игнат.

Напомним, российские оккупационные власти Крыма 12 августа заявили о временной остановке движения по Крымскому мосту из-за попыток ВСУ нанести ракетные удары по нему.

Взрывы на Крымском мосту

Мост через Керченский пролив, который россияне незаконно построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения дважды.

8 октября 2022 года на Керченском мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар. Украинская сторона сначала официально не признавала причастность к этому, но позже намекала, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели несколько дней назад – 17 июля. Один из пролетов объекта было частично разрушено , автомобильное движение на мосту было остановлено.

Российские власти обвинили в этом Украину, заявив об атаке двумя морскими дронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала , что взрывы были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отмечал , что все детали по "хлопку" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы.