Подібні інциденти почастішають: у Повітряних силах прокоментували вибухи біля Кримського мосту

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються отримати із супутникових знімків інформацію щодо обставин та наслідків вибухів, які відбулися у Криму 12 серпня. Однак припускають, що Кримський міст окупанти не могли перекрити просто так.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він пояснив, чи може задимлення приховати міст від ракети.

"Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається", –підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ висловив припущення, що це можуть бути навчання або інші військові заходи.

"Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух", - наголосив Ігнат.

Він також додав, що подібні інциденти в окупованому Криму можуть статися й у майбутньому, а можливо, навіть почастішають.

"Ми про ці речі говоримо стримано. Те, що відбувається, буде відбуватися надалі - розвивається безпілотна авіація, виробництво дронів ударного типу. Ми бачимо, що це приносить свій результат. Ми будемо нарощувати виробництво власних БПЛА, а саме ударних безпілотників", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, російська окупаційна влада Криму 12 серпня заявила про тимчасову зупинку руху Кримським мостом через спроби ЗСУ завдати ракетних ударів по ньому.

Вибухи на Кримському мосту

Міст через Керченську протоку, який росіяни незаконно побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на Керченському мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона спочатку офіційно не визнавала причетність до цього, але пізніше натякала, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали кілька днів тому – 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупинили.

Російська влада звинуватила в цьому Україну, заявивши про атаку двома морськими дронами.

Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко в коментарі "РБК-Україна" зазначав, що всі деталі щодо "бавовни" на Кримському мосту будуть обов’язково розкриті після перемоги.