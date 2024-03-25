В Севастополе поражен российский большой десантный корабль "Ямал"

23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении ГУР говорится, что был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе повлекла за собой крен на правый борт.

"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - говорится в сообщении.

Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической России уточняются.

Удары ВСУ по кораблям РФ

В ночь на 5 марта 2024 года украинское спецподразделение ГУР Group 13 успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Утром среды, 14 февраля, в Черном море был подбит российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 ГУР Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ.

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.