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В Севастополе поражен российский большой десантный корабль "Ямал"
23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В сообщении ГУР говорится, что был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".
По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе повлекла за собой крен на правый борт.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - говорится в сообщении.
Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической России уточняются.
Удары ВСУ по кораблям РФ
В ночь на 5 марта 2024 года украинское спецподразделение ГУР Group 13 успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
Утром среды, 14 февраля, в Черном море был подбит российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".
В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 ГУР Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ.
В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.
В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.
4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".
Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.