У Севастополі уражено російський великий десантний корабель "Ямал"

23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора Росії.

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Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні ГУР йдеться, що був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі спричинила крен на правий борт.

"Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - йдеться в повідомленні.

Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної Росії уточнюються.

Удари ЗСУ по кораблям РФ

У ніч на 5 березня 2024 року український спецпідрозділ ГУР Group 13 успішно атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сєрґєй Котов".

Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР Міністерства оборони України знищили ракетний корабель "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.