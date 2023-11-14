РФ добилась прогресса в производстве собственных "шахедов"

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне добились прогресса в строительстве завода по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ планирует атаковать энергетику Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Спутниковые снимки, предоставленные Институтом науки и международной безопасности, свидетельствуют о прогрессе в строительстве завода, который будет массово производить беспилотники.

"Несмотря на это, США и союзники не ввели санкции против владельца завода АО "Алабуга" и его ассоциированных компаний", - говорится в отчете организации.

Завод расположен в 800 км от Москвы в Татарстане. ОАО "Алабуга" на 66% принадлежит федеральному правительству и на 34% – республике.

Также в документе отмечается, что спутниковое изображение, сделанное в середине сентября, доказало, что завод возводится согласно плану, который издание Washington Post получило в начале 2023 года.

На какой стадии находится строительство, не уточняется. Сказано лишь, что на территории уже идет строительство хозяйственных сооружений и новых периметров безопасности с контрольно-пропускными пунктами.

Здание будет использоваться для массового производства дронов Shahed-136, а россияне намерены усовершенствовать процессы изготовления иранских БПЛА и расширить их возможности.

"Поскольку приближается зима, можно ожидать, что Россия ускорит свои атаки на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины с помощью дронов и будет создавать жестокие условия жизни гражданскому населению. Поэтому ключевым просроченным шагом для Вашингтона являются санкции против "Алабуги" и связанных с ней компаний", – подчеркнули в Институте науки и международной безопасности.

Завод иранских дронов в РФ

Заметим, Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.

Украинская разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.

Издание The Washington Post сообщало, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тысяч дронов-камикадзе.

По данным издания, несмотря на задержки и производственный процесс, сильно зависящий от электронных компонентов иностранного производства, Москва достигла стабильного прогресса на пути к своей цели производства варианта иранского Shahed-136.

"Документы показывают, что инженеры предприятия пытаются усовершенствовать устаревшие технологии производства Ирана, используя российский промышленный опыт для производства беспилотников в большем масштабе, чем достиг Тегеран, и с большим контролем качества", – пишет СМИ.