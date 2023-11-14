РФ досягла прогресу у виробництві власних "шахедів"

Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни досягли прогресу в будівництві заводу з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе у Татарстані. Виготовленими безпілотниками РФ планує атакувати енергетику України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що супутникові знімки, надані Інститутом науки та міжнародної безпеки, свідчать про прогрес у будівництві заводу, який масово вироблятиме безпілотники.

"Попри це, США та союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній", - йдеться у звіті організації.

Завод розташовано за 800 км від Москви в Татарстані. ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і на 34% - республіці.

Також у документі зазначається, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, довело, що завод зводиться згідно з планом, який видання Washington Post отримало на початку 2023 року.

На якій стадії знаходиться будівництво, не уточнюється. Сказано лише, що на території вже триває будівництво господарських споруд та нових периметрів безпеки з контрольно-пропускними пунктами.

Будівлю використовуватимуть для масового виробництва дронів Shahed-136, а росіяни мають намір вдосконалити процеси виготовлення іранських БПЛА та розширити їхні можливості.

"Оскільки наближається зима, можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України за допомогою дронів та створюватиме жорстокі умови життя цивільного населення. Тому ключовим простроченим кроком для Вашингтона є санкції проти "Алабуги" та пов’язаних з нею компаній", - підкреслили у Інституті науки та міжнародної безпеки.

Завод іранських дронів у РФ

Зауважимо, Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.

Видання The Washington Post повідомляло, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

За даними видання, попри затримки та виробничий процес, який сильно залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва досягла стабільного прогресу на шляху до своєї мети виробництва варіанту іранського Shahed-136.

"Документи показують, що інженери підприємства намагаються вдосконалити застарілі технології виробництва Ірану, використовуючи російський промисловий досвід для виробництва безпілотників у більшому масштабі, ніж досяг Тегеран, і з більшим контролем якості", - пише ЗМІ.