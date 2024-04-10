Минобороны запускает онлайн-платформу "Военный ассистент": какие услуги доступны

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины запускают онлайн-платформу для военнослужащих "Военный ассистент" . Платформа призвана облегчить процесс подачи рапортов, заявлений и других официальных документов.

Как отмечают в министерстве, на ресурсе доступно более 80 стандартизированных шаблонов для различных нужд военнослужащих – от получения отпуска и денежной помощи до увольнения со службы. Шаблоны в форматах DOC, DOCX и PDF созданы, чтобы минимизировать ошибки и уменьшить задержки с утверждением документов.

“Наша цель – сделать процесс подачи документов максимально простым и эффективным. Мы внимательно изучили вызовы, с которыми сталкиваются военнослужащие при оформлении документов и разработали более 80 шаблонов для упрощения этого процесса”, – рассказал заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Платформа также предусматривает возможность составления рапорта самостоятельно, если нужного шаблона не оказалось. Для удобства на сайте представлены все параметры официальной документации.

Ресурс работает на всех типах устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК). Разработчики планируют расширять и обновлять платформу, чтобы отвечать растущим потребностям военнослужащих.

Проект реализовали на основе уже существующего вебсайта "Забота о военнослужащем", предназначенного для оптимизации документооборота в ВСУ.

Разрабатывается и антибюрократическое мобильное приложение

В конце февраля Минобороны объявило о разработке совместно с Министерством цифровой трансформации мобильного приложения "Армия+".

Оно призвано автоматизировать и сделать удобным подачу военными рапортов и выполнение другой бумажной рутины, на которую они сейчас тратят слишком много времени.

Ожидается, что в "Армии+" будут электронное удостоверение защитника, комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы, формы обратной связи, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных, а также обучающие онлайн-курсы для саморазвития.