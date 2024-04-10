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Минобороны запускает онлайн-платформу "Военный ассистент": какие услуги доступны
Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины запускают онлайн-платформу для военнослужащих "Военный ассистент". Платформа призвана облегчить процесс подачи рапортов, заявлений и других официальных документов.
Как отмечают в министерстве, на ресурсе доступно более 80 стандартизированных шаблонов для различных нужд военнослужащих – от получения отпуска и денежной помощи до увольнения со службы. Шаблоны в форматах DOC, DOCX и PDF созданы, чтобы минимизировать ошибки и уменьшить задержки с утверждением документов.
“Наша цель – сделать процесс подачи документов максимально простым и эффективным. Мы внимательно изучили вызовы, с которыми сталкиваются военнослужащие при оформлении документов и разработали более 80 шаблонов для упрощения этого процесса”, – рассказал заместитель министра обороны Станислав Гайдер.
Платформа также предусматривает возможность составления рапорта самостоятельно, если нужного шаблона не оказалось. Для удобства на сайте представлены все параметры официальной документации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ресурс работает на всех типах устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК). Разработчики планируют расширять и обновлять платформу, чтобы отвечать растущим потребностям военнослужащих.
Проект реализовали на основе уже существующего вебсайта "Забота о военнослужащем", предназначенного для оптимизации документооборота в ВСУ.
Разрабатывается и антибюрократическое мобильное приложение
В конце февраля Минобороны объявило о разработке совместно с Министерством цифровой трансформации мобильного приложения "Армия+".
Оно призвано автоматизировать и сделать удобным подачу военными рапортов и выполнение другой бумажной рутины, на которую они сейчас тратят слишком много времени.
Ожидается, что в "Армии+" будут электронное удостоверение защитника, комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы, формы обратной связи, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных, а также обучающие онлайн-курсы для саморазвития.