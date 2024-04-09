Без демобилизации и ротации: В Раде согласовали окончательный вариант мобилизационного законопроекта

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. 10 апреля документ во втором чтении будет рассмотрен в сессионном зале парламента.

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По словам народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), профильный комитет принял решение рекомендовать парламенту поддержать законопроект в целом. "За" выступили 13 нардепов, "воздержались" – 5.

Каковы основные положения?

Депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") опубликовал ключевые положения мобилизационного законопроекта после рассмотрения комитетом. Среди них:

остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;

предусмотрена демобилизация в связи с освобождением из плена (за исключением, если военнослужащий сам хочет продолжать службу);



признанные ограниченно пригодными должны в течение 12 месяцев повторно пройти медосмотр;



повторному медосмотру подлежат и получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих);



во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского;



военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.



Демобилизации и ротации не будет?

Из законопроекта о мобилизации исключили вопросы демобилизации даже после 3 лет службы, а также вопросы ротации военнослужащих. Информацию подтвердили и депутат Александр Федиенко ("Слуга народа"), и упомянутый Гончаренко.

Инициировал такие радикальные шаги главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский: вечером во вторник СМИ опубликовали текст соответствующего письма министру обороны Рустему Умерову. Таким образом, Кабмин обязан будет внести на рассмотрение Рады отдельный законопроект об основаниях увольнения с военной службы и ротации.

Какие еще ограничения рассматриваются?

Мужчинам от 18 до 60 лет, не имеющим военно-учетных документов, предлагается ограничивать консульские услуги за границей.

Для уклоняющихся от мобилизации предусматривается наказание в виде временного ограничения на управление транспортными средствами – по решению суда. Запрет не будет действовать, если вождение – это основной официальный заработок, либо же если автомобиль используется лицом с инвалидностью или лицом, на содержании которого есть лица с инвалидностью 1-2 групп.

В законопроект внесли более 4 тысяч правок

Напомним, что Рада поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении 7 февраля. Ко второму чтению комитет подготовил таблицу с более чем 4 300 правок.

Они разделены на две группы: учтенные комитетом и отклоненные. 10 апреля Рада начнет рассмотрение законопроекта именно с отклоненных правок. Каждый автор сможет предложить проголосовать в зале за его неучтенное комитетом предложение.