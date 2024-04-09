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Без демобілізації та ротації: В Раді погодили остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. 10 квітня документ у другому читанні розглянуть у сесійній залі парламенту.
За словами народного депутата Ярослава Железняка (“Голос”), профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту підтримати законопроєкт в цілому. "За" виступили 13 нардепів, "утримались" – 5.
Якими є основні положення?
Депутат Олексій Гончаренко (“Європейська солідарність”) опублікував ключові положення мобілізаційного законопроєкту після розгляду комітетом. Серед них:
- залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю;
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демобілізація у зв’язку із звільненням з полону (окрім як за власним бажанням військовослужбовця продовжувати службу);
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визнані обмежено придатними муситимуть протягом 12 місяців повторно пройти переогляд;
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повторному медогляду підлягають й ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців);
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під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і предʼявляти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського;
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військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
Демобілізації та ротації не буде?
Із законопроєкту про мобілізацію виключили питання щодо демобілізації навіть після 3 років служби, а також питання ротації військовослужбовців. Інформацію підтвердили і депутат Олександр Федієнко (“Слуга народу”), і згаданий Гончаренко.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Ініціював такі радикальні кроки головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський: ввечері вівторка ЗМІ опублікували текст відповідного листа до міністра оборони Рустема Умєрова. Таким чином, Кабмін зобов’язаний буде внести на розгляд Ради окремий законопроєкт щодо підстав звільнення з військової служби та ротації.
Які ще обмеження розглядаються?
Чоловікам від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів, пропонують обмежувати консульські послуги за кордоном.
Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду. Заборона не діятиме, якщо водіння – це основний офіційний заробіток. Або ж якщо автомобіль використовується особою з інвалідністю чи особою, на утриманні якої є особи з інвалідністю 1-2 груп.
До законопроєкту внесли понад 4 тисячі правок
Нагадаємо, що Рада підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні 7 лютого. До другого читання комітет підготував таблицю із понад 4 300 правок.
Вони розділені на дві групи: враховані комітетом та відхилені. 10 квітня Рада розпочне розгляд саме із відхилених положень. Кожен автор зможе запропонувати залі проголосувати за його невраховану комітетом правку.