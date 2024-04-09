Без демобілізації та ротації: В Раді погодили остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. 10 квітня документ у другому читанні розглянуть у сесійній залі парламенту.

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За словами народного депутата Ярослава Железняка (“Голос”), профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту підтримати законопроєкт в цілому. "За" виступили 13 нардепів, "утримались" – 5.

Якими є основні положення?

Депутат Олексій Гончаренко (“Європейська солідарність”) опублікував ключові положення мобілізаційного законопроєкту після розгляду комітетом. Серед них:

залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю;

демобілізація у зв’язку із звільненням з полону (окрім як за власним бажанням військовослужбовця продовжувати службу);



визнані обмежено придатними муситимуть протягом 12 місяців повторно пройти переогляд;



повторному медогляду підлягають й ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців);



під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і предʼявляти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського;



військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.



Демобілізації та ротації не буде?

Із законопроєкту про мобілізацію виключили питання щодо демобілізації навіть після 3 років служби, а також питання ротації військовослужбовців. Інформацію підтвердили і депутат Олександр Федієнко (“Слуга народу”), і згаданий Гончаренко.

Ініціював такі радикальні кроки головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський: ввечері вівторка ЗМІ опублікували текст відповідного листа до міністра оборони Рустема Умєрова. Таким чином, Кабмін зобов’язаний буде внести на розгляд Ради окремий законопроєкт щодо підстав звільнення з військової служби та ротації.

Які ще обмеження розглядаються?

Чоловікам від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів, пропонують обмежувати консульські послуги за кордоном.

Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду. Заборона не діятиме, якщо водіння – це основний офіційний заробіток. Або ж якщо автомобіль використовується особою з інвалідністю чи особою, на утриманні якої є особи з інвалідністю 1-2 груп.

До законопроєкту внесли понад 4 тисячі правок

Нагадаємо, що Рада підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні 7 лютого. До другого читання комітет підготував таблицю із понад 4 300 правок.

Вони розділені на дві групи: враховані комітетом та відхилені. 10 квітня Рада розпочне розгляд саме із відхилених положень. Кожен автор зможе запропонувати залі проголосувати за його невраховану комітетом правку.