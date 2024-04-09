Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних після галасу навколо працівників цирку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

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Про це очільник Уряду повідомив у Телеграм.

"Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій", - наголосив очільник Уряду.

Він повідомив, що дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.

Хейт через бронювання працівників цирків від мобілізації

Раніше стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації "Пересувний цирк України".

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв відповів на критику бронювання працівників пересувних цирків від мобілізації.

"Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їхнього суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", - висловився Карандєєв.

За його словами, ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України" проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, його специфіка – постійні гастролі по всій Україні, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав у госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

Чиновник наголосив, що влада має забезпечити роботу колективу, який "не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання".

До того ж він зазначив, що заброньовано не весь колектив, а лише 14 осіб, 11 із яких – виконавці найскладніших циркових жанрів, а ще троє – технічні працівники, які організовують вистави.

"Мені не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом, я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму", - підкреслив Карандєєв.

Бронювання працівників телемарафону "Єдині новини"

Також Карандєєв висловився щодо бронювання працівників медіа, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини".

"Щодо бронювання працівників медіа. Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню, – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації й опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована", - резюмував чиновник.

Війна для бідних

Додамо, тема бронювання працівників від мобілізації за гроші активно обговорюється в Україні. Кабінет Міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, яка буде залежати від рівня доходів громадянина. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, "бронь" зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО (щонайменше 6,3 тисячі гривень) і ЄСВ (щонайменше 7,7 тисячі гривень). Тобто, простому робітнику така розкіш не по кишені.

Ідея про бронювання всіх працівників із зарплатою від 35 тисяч гривень є дуже поганою і фактично узаконить вислів "війна для бідних", заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, боєць полку "Азов" Максим Жорін.

Тому у Комітеті Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони під час розгляду законопроєкту про мобілізацію відхилили поправки щодо бронювання працівників за рівнем зарплати.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.