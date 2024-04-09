Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

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Об этом глава правительства сообщил в Телеграмм.

"Эффективная оборона - это синергия усилий фронта и тыла. Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна рабочая экономика и инфраструктура", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Работников предприятий, которые действительно критически важны. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций", - отметил глава правительства.

Он сообщил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.

Хейт из-за бронирования работников цирков от мобилизации

Ранее стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации "Передвижной цирк Украины".

И. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандаев ответил на критику бронирования работников передвижных цирков от мобилизации.

"Возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа. Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значение культуры воюющей в стране", - высказался Карандеев.

По его словам, ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" проводит представления в самых отдаленных территориальных общинах, его специфика – постоянные гастроли по всей Украине, пребывание в командировке 11 месяцев в году, выезды на деоккупированные территории, показ спектаклей в госпиталях, укрытиях помещениях.

Чиновник подчеркнул, что власти должны обеспечить работу коллектива, который "не разбежался за границей, а ответственно выполняет свою творческую мобилизационную задачу".

К тому же он отметил, что забронирован не весь коллектив, а только 14 человек, 11 из которых – исполнители самых сложных цирковых жанров, а еще трое – технические работники, организующие представления.

"Мне не стыдно за тех работников сферы культуры, которые сегодня в Украине работают по специальности, я горжусь ими не меньше, чем художниками, которые изменили сценическую одежду на военную форму", - подчеркнул Карандеев.

Бронирование работников телемарафона "Единые новости"

Также Карандеев высказался по поводу бронирования работников медиа, участвующих в телемарафоне "Единые новости".

"О бронировании работников медиа. Во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию и откровенную ложь, - украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины. Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована", - резюмировал чиновник.

Война для бедных

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. Кабинет Министров планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность смены системы бронирование военнообязанных от мобилизации, зависящей от уровня доходов гражданина. Хотя он сам относится к такой идее скептически.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, "бронь" смогут получить также те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ (не менее 6,3 тысячи гривен) и ЕСВ (не менее 7,7 тысячи гривен). То есть, простому рабочему такая роскошь не по карману.

Идея про бронирование всех работников с зарплатой от 35 тысяч гривен является очень плохой и фактически узаконит выражение "война для бедных", заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, боец полка "Азов" Максим Жорин.

Поэтому в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны при рассмотрении законопроекта о мобилизации отклонили поправки по бронированию работников по уровню зарплаты.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.