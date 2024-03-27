Стратегия государства о ветеранском бизнесе и политики: в какой поддержке нуждаются ветераны-предприниматели

Как показывает мировая практика, ветераны являются проактивными членами общества, ведь они запускают стартапы, открывают бизнес и возглавляют корпорации. В Украине также хотят создать подобные условия для ветеранов и для этого уже есть наработанный законопроект о ветеранском предпринимательстве №10258 от 13.11.2023 года. Одной из задач государства является создание инструментов для того, чтобы ветераны могли восстановить свою экономическую независимость после увольнения из армии. С другой стороны, сообществу ветеранов нужно также объединяться, чтобы улучшить условия для ведения бизнеса. Что предлагает государство ветеранам-предпринимателям и почему сами ветераны считают такие действия недостаточными – читайте в материале.

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Во время форума "Поддержка ветеранского предпринимательства: от национальной до региональной перспективы" участники говорили о решениях, которые уже предприняло государство для поддержки ветеранов и дальнейших действий. В частности, речь шла о том, что ветераны могут выполнять функции государства на деоккупированных территориях. Для этого Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий формирует кадровый резерв для обеспечения государственных органов власти по всем направлениям, где нужны ветераны.

Ветеран наиболее мотивирован, уважаемый в обществе для выполнения функций государства на деоккупированных территориях. Физически и морально ветераны достойны быть руководителями районных военных администраций, руководить областями деоккупированных территорий, осуществлять и реализовывать политику государства по восстановлению и реинтеграции таких территорий. Также речь идет о милитарных задачах, которые будут на деоккупированных территориях. Ирина Верещук Вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Верещук добавила, что страна будет вынуждена формировать свою политику в государстве так, чтобы те территории, которые сегодня находятся под временной оккупацией и деоккупированы, имели милитарную составляющую. Именно люди из числа ветеранов смогут обеспечить управление этими территориями.

“Я вижу абсолютно приоритетную роль ветеранов на этих территориях, потому что они смогут сформировать взаимодействие между гражданскими властями и военными. Они смогут стать тем моральным мерилом, которое дает право внедрять в жизнь основные принципы государственной политики. Авторитет ветерана, я считаю, будет работать на государство и для государства на этих территориях”, – добавила Верещук.

Рассматривались вопросы ветеранского предприятия и шаги, которые могут помочь действующим и новым предпринимателям заниматься бизнесом. Как отметила Верещук, Минэкономики является основным лидером в правительстве по выполнению и реализации государственной предпринимательской политики. Однако на форуме представителей Минэкономики не было.

Временно исполняющий обязанности Министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал, что два года назад был создан Украинский ветеранский фонд, который с начала основания занимался выдачей материальной помощи на развитие собственного дела для физического лица в размере 20 тыс. грн.

Я понимаю, что это не огромные деньги, но для старта они сработали и дали очень хороший результат. Но на этом мы не остановились, поэтому начали переговоры с Министерством финансов, чтобы обеспечить Украинский ветеранский фонд наполнением средств из государственного бюджета. Также фонд начал работу с международными организациями для получения донорских средств. Александр Порхун Временно исполняющий обязанности Министра по делам ветеранов

В результате было принято решение развивать эту программу, в рамках которой сумма предоставления материальной финансовой помощи увеличена до 500 тыс. грн. Также в этой программе приняли участие общественные объединения и ветеранские предпринимательства.

За два года на развитие своего бизнеса было выдано более 570 материальных пособий ветеранам. На этот год в бюджете заложено 200 млн. грн. и разработано пять программ, в рамках которых будут выдаваться средства в размере от 500 тыс. грн. до 1,5 млн. грн. на развитие ветеранского бизнеса.

Кроме того, будут внесены изменения в уже созданную стратегию ветеранского предпринимательства, ведь возвращение ветеранов будет постоянным, поэтому государство должно предоставлять им инструменты для развития.

В то же время, народный депутат IX созыва Тарас Тарасенко отметил, что законопроект о ветеранском предпринимательстве, который ВРУ еще приняла, это лишь часть занятости, ведь в стране еще нет комплексной политики занятости, которую нужно сформировать.

Государству нужно своевременно принимать решения

"Что государство должно сделать, чтобы убрать барьеры для улучшения ведения ветеранами бизнеса?", - спросил спикеров форума директор программы MBA Александр Сударкин.

Ветеран, предприниматель Александр Голопотель считает, что ветеранам нужен доступ к технологиям, оборудованию и улучшению условий для получения финансового капитала.

По мнению ветерана, руководителя ГС "Базука" Тараса Лелюха государство не может выдавать всем гранты, ведь на это не хватит денег, поэтому необходима поддержка, для которой не нужно привлекать средства. Он привел пример, что можно упростить процесс и время получения лицензий, разрешений и сертификатов. В настоящее время рассмотрение поданных документов может занимать три месяца.

Государству это ни копейки не обойдется, а ветеранскому бизнесу такая инициатива очень поможет. А сейчас из-за этого бизнес теряет свои средства, клиентов и нишу на рынке. Тарас Лелюх Ветеран, руководитель ГС "Базука"

Он добавил, что предпринимателям также помогут государственные закупки, как это делается в некоторых странах мира с целью поддержки ветеранов. Поэтому если государственные органы условно будут делать 15% закупок у ветеранских предприятий, то это поможет предпринимателям развиваться.

Кроме того, Лелюх затронул вопрос бронирования сотрудников. По его мнению, ветеранам-предпринимателям также поможет гарантированное бронирование от 1 до 3 работников на предприятиях.

"Сейчас никто не хочет работать официально, а если дать возможность ветеранам бронировать людей на любом предприятии, то это поможет вывести рынок труда из тени", - говорит Лелюх.

Соучредитель, член правления ОО "Правосвідомі" Виталий Рубан отметил, что представители ОО исследовали ветеранский бизнес в мире и на основании собранных данных разработали дорожную карту, отражающую пошаговые действия на уровне государства для поддержки ветеранского бизнеса. Он добавил, что в ближайшее время эта программа будет презентована.

По мнению Рубана, нужно создать координационные центры на уровне разных органов государственной власти, чтобы разрабатывать и внедрять разные программы. К этой работе нужно привлекать органы государственной власти, депутатов, ветеранские сообщества и другие организации, ведь построение бизнеса в разных отраслях это комплексный вопрос, нуждающийся в разной поддержке.

Также в дорожной карте есть отдельный вопрос о законодательных изменениях, которые уже необходимы для того, чтобы в дальнейшем разработать основу для программ поддержки бизнеса. Кроме того, ОО разработали директиву по государственным закупкам для ветеранского бизнеса. Рубан отметил, что государственные закупки можно ввести, как показывает опыт других стран.

Он также предложил создать единую платформу, где будут собраны действующие программы не только для ветеранов, но и всего бизнеса с пошаговыми действиями, например, как заполнить грантовую программу, что для этого нужно и тому подобное. Также на этой платформе можно опубликовать алгоритм действий, как искать инвестиции и прочее. А для начинающих предпринимателей, которые с нуля начинают свое дело, добавить информацию, как оформить ФЛП, вести бухгалтерскую деятельность, как разработать бизнес-план и т.д. В то же время, на этой платформе бухгалтера могут предоставлять информацию о ведении бухгалтерского учета и отчета.

“Ветеран должен думать, как развивать бизнес, а не о том, как правильно сделать финансовый отчет. Виталий Рубан Соучредитель, член правления ОО "Правосознательные"

Кроме того, на этой платформе можно создать базу для поиска людей, готовых работать на предприятиях ветеранов.

Александр Сударкин отметил, что в вопросах, озвученных Рубаном, нужно работать по принципу обратной связи, ведь можно предложить много идей, но если нет обратной связи, то это будет еще один ряд пожеланий, которые могут запутать предпринимателей.

Рубан добавил, что нужно исследовать рынок, чтобы понимать как объединить пожелания с реальной картиной.

Ветеран, депутат ВРУ V, IV, VII созывов Василий Деревляный рассказал, что многие ветераны, которые живут в селе, хотели бы заниматься фермерской деятельностью, но из-за моратория они не могут получить земельные участки.

Ветеаны просят представителей власти, чтобы было принято решение, в рамках которого после завершения моратория в первую очередь выдавали земельные участки ветеранам. Ибо на сегодняшний день некоторые участки земли сдают в аренду крупным латифундистам или другому бизнесу. Василий Деревянный Ветеран, депутат ВРУ V, IV, VII созывов

Ветеранам нужно создавать сообщества

Ветеран, депутат ВРУ V, IV, VII созывов Василий Деревляный поделился опытом, как сообщество ветеранов в Тернопольской области совместно с центром занятости разработали план действий, благодаря которому местные ветераны-предприниматели получили деньги на собственное дело на сумму от 200 тыс до 1 млн грн. По его словам, на местном уровне был создан союз ветеранов, чтобы они могли объединяться и помогать друг другу.

Ветеран, руководитель ГС "Базука" Тарас Лелюх высказал свое мнение по поводу ветеранских сообществ. По его словам, в Украине должно быть несколько структур, которые помогают ветеранам в предоставлении услуг и это создаст конкуренцию. В свою очередь, конкуренция стимулирует развитие и улучшает качество услуг.

Со стороны государства также необходима помощь в оплате труда для работников, предоставляющих эти услуги. Это очень упростило бы этап начала ветеранского бизнеса. Тарас Лелюх Ветеран, руководитель ГС "Базука"

Александр Голопотель добавил, что пространство для ветеранов и центр занятости могут конкурировать между собой, однако именно люди в хабах для ветеранов знают больше об их потребностях. Также эти пространства могут стимулировать создание бизнес-комьюнити, бизнес-клубов для ветеранов, где они могут получить менторскую помощь.

Ветеранам в Украине не хватает базовых знаний, как открыть бизнес и вести его, но благодаря боевому опыту они знают, как работать с рисками, что очень важно для предпринимателей. Знания должны предоставлять разные государственные и частные субъекты и общественные организации. По его мнению, такую функцию очень хорошо выполнят хабы для ветеранов.

Сегодня и после победы ветераны для Украины это спасательный круг, ведь у них есть мощный потенциал и сила. В свою очередь, со стороны государства требуется быстрое принятие решений, чтобы ветераны могли использовать свой потенциал. Александр Голопотелюк Ветеран, предприниматель

Директор программы MBA Александр Сударкин резюмировал, что действительно ветераны умеют работать с риском. А предпринимательство это всегда риск, поэтому задача людей совместно с государством обеспечить юридическую поддержку и возможности для профессионалов, чтобы они начали собственное дело и развивали его.