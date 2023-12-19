Привычные работать с риском - в какой поддержке нуждается ветеранский бизнес?

Ветераны ежедневно рискуют на войне, потому легко находят себя в бизнесе, возвращаясь в гражданскую жизнь. Спикеры Get Business Festival рассказали, чего ждут ветераны-предприниматели от государства, как интегрировать ветеранов в гражданские трудовые коллективы, и о 64% демобилизованных, которые задумываются над тем, чтобы открыть собственное дело.

Все идет к тому, что Украина постепенно становится большой страной ветеранов. По предварительным данным Украинского ветеранского фонда (УВФ) при Минветеранов, на момент победы Украины к ветеранской общине будет принадлежать 4-5 млн человек. Для сравнения, до 2022 года их количество стране составляло около 400 тыс., тогда как сейчас уже выросло до 1,5-1,7 млн человек.

Это значит, что стране нужно меняться уже сейчас, а начинать поддерживать ветеранские инициативы по развитию бизнеса нужно, не дожидаясь победы, подчеркивает руководитель отдела по коммуникациям УВФ Елена Рыбинская, модератор панельной дискуссии фестиваля малого и среднего бизнеса GET BUSINESS FEST. Этот процесс взаимовыгоден – общество должно интегрировать ветеранов и экс-военнослужащих по возвращении с войны, тогда как они способны обогатить бизнес-сообщество навыками и знаниями, полученными в боевых условиях.

Каков портрет ветерана?

Начальник отдела учебно-аналитической работы УВФ Юлия Кирилова отмечает, что 64% ветеранов хотят начать собственный бизнес по возвращении в гражданскую жизнь. Это связано с происходящими в украинской экономике изменениями с началом полномасштабной войны, сокращением количества рабочих мест и релокацией части бизнеса. Например, опрос Фонда в октябре-ноябре 2023 показал, что возвращаться на свое рабочее место планировало лишь 15% мобилизованных военных. Еще 10% были уволены со своего довоенного рабочего места, а около 10% четко решили уволиться по возвращении с войны.

Фактически, этих людей нужно где-нибудь трудоустраивать. Главная идея – помочь бизнесу трудоустраивать вернувшихся с войны, потому что никто не будет понимать потребности ветерана лучше, чем другой ветеран. Юлия Кириллова Начальник отдела учебно-аналитической работы УВФ

По ее словам, картина представлений о ветеране меняется – это уже не человек в возрасте, а молодой, профессиональный и современный военнослужащий. Относительно украинцев со званием ветерана распределение по профессиям:

развитие собственного дела – 16% ;

; сфера ИТ – 11% ;

; строительство – 8% ;

; логистика – 7%.

Помимо признанных государством ветеранов, еще 13% защитников страны пока не имеют этого статуса. Среди них распределение по отраслям следующее:

работники ИТ сферы – 16% ;

; ФЛП – 18% ;

; сфера строительства – 13%.

Согласно результатам онлайн-опроса УВФ, среди своих потребностей ветераны российско-украинской войны называют:

потребность в помощи семье – 27% ;

; пособие с жильем - 24% ;

; юридическую помощь - 22% ;

; психологическую ( 17% ) и медицинскую ( 15% ) поддержку;

) и медицинскую ( ) поддержку; 23% опрошенных ветеранов отметили, что у них все хорошо. Это может свидетельствовать об отсутствии потребности в помощи или наличии других непредвиденных потребностей.

Также летом 2023 года Фонд изучил список препятствий при трудоустройстве посреди ветеранов. Опрос около 500 работодателей показал, что большинство из них не используют никакие программы адаптации экс-военнослужащих к гражданской жизни, а будут внедрять их уже после победы Украины. Примечательно, что компании готовы делиться с конкурентами опытом адаптации ветеранов к мирной жизни, уточняет Юлия Кириллова. По ее словам, программы интеграции экс-военнослужащих нужно создавать уже сейчас, чтобы эти методики уже сейчас проходили апробацию и улучшение.

Человек с боевым опытом – идеальный предприниматель

Помимо постоянного роста ветеранского сообщества и необходимости решать вопросы занятости ветеранов есть смысл дать им возможность развиваться, поскольку ветераны становятся хорошими бизнесменами, отмечает предприниматель и общественный деятель Александр Голопотелюк, занимающийся франшизой Veterano Pizza в Одессе.

предприниматель и общественный деятель Александр Голопотелюк

Он приводит опыт США после второй мировой войны, где почти половина ветеранов стали предпринимателями. На сегодняшний день в США действует 2,5 млн ветеранских бизнесов, которые составляют 5% ВВП страны. Это очень серьезные цифры, поскольку в обычных условиях только 2% населения способны к предпринимательской деятельности.

"Люди с военным опытом умеют работать с риском. В любом учебнике бизнес-теории указывается, что бизнес является деятельностью с целью получения прибыли, которая осуществляется на собственный риск. На войне ветеран учится ежесекундно работать с риском, поэтому это умение является одним из факторов, из-за которых ветераны становятся эффективными предпринимателями", - подчеркивает Александр Голопотелюк.

Ветеран имеет определенные особенности, которые могут быть использованы для пользы в бизнесе, добавляет Максим Музыка, CEO компании UA Dynamics, занимающейся разработкой и производством БПЛА Punisher. Эти люди обычно не боятся сложностей и прямо говорят, если им что-то не нравится, они очень чувствительны к несправедливости. Это следует учитывать, и с некоторыми ветеранами бывает достаточно сложно общаться, но такая группа населения может принести экономике страны много пользы.

"В Украине после войны будет несколько миллионов ветеранов, и общество уже сейчас должно начинать их адаптацию и проходить через посттравматический синдром, мы все так или иначе будем через это проходить. Также после войны всегда происходит переоценка ценностей, многие захотят сменить работу или заняться собственной делом. Поэтому речь должна идти не только о грантовых средствах, необходимы консультации и обучение начинающих бизнесменов - аналогичные процессы происходили в 2014-2016 годах, и будут и в будущем", - рассказывает Максим Музыка.

По словам Елены Рыбинской, в Украине, к сожалению, действует мало фондов, оказывающих поддержку ветеранскому бизнесу. Например, УВФ был основан в начале февраля 2022 года и начал свою деятельность с программ микрофинансирования и возмещения стоимости оборудования, преимущественно для бизнесов, которые релоцировались в более безопасные западные и центральные регионы. Затем УВФ начал финансировать ветеранский бизнес с помощью грантов в размере 0,5-1 млн грн, а несколько позже максимальная сумма пособия выросла до 3 млн грн .

Максим Музыка, CEO компании-производителя ударных дронов Punisher

По отзывам участников программы, гранты дали возможность ветеранам "подтянуть" конкурентоспособность своего бизнеса до уровня коллег, которые не участвовали в боевых действиях и могли работать после введения военного положения.

Помимо грантового финансирования УВФ предоставляет ветеранам-предпринимателям консультации, создает бизнес-клубы ветеранов и предоставляет им образовательные возможности для дальнейшего развития, уточнила Елена Рыбинская.

Как государство может помочь ветеранскому бизнесу?

До конца войны с РФ еще очень далеко, но сейчас государство должно готовить законодательное поле и подзаконные акты к адаптации ветеранов в гражданскую жизнь, отмечает Максим Музыка. Принцип такой помощи должен заключаться не в предоставлении дополнительных льгот ветеранам или раздаче дополнительных средств, а в создании условий для развития возвращающихся с войны людей.

Я на 100% убежден, что ветераны будут носителями перемен как в общинах и бизнесе, так и в жизни государства. Поэтому ветеранский бизнес будет, и он будет в большинстве своем успешным" Александр Голопотелюк предприниматель и общественный деятель, развивающий франшизу Veterano Pizza в Одессе

При этом на сегодняшний день в стране отсутствует законодательное определение многих общественных и бизнес-явлений, которые появились в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ, подчеркивает Елена Рыбинская. Для профессионального и личностного развития через предпринимательство государство должно принять ряд законов, в частности, законопроект №10258 "О ветеранском предпринимательстве", который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ упорядочивает понятие ветеранского предпринимательства, а также:

содержит общие положения и определения, в частности, понятия субъектов ветеранского предпринимательства, ветеранского социального предпринимательства;

определяет цели, задачи и принципы государственной политики в сфере развития и функционирования ветеранского предпринимательства;

предусматривает порядок приобретения субъектом предпринимательства статуса ветеранского предприятия и его утрату;

вводит учет сведений о субъектах ветеранского предпринимательства в Едином государственном реестре ветеранов войны;

устанавливает виды и формы государственной поддержки ветеранского предпринимательства;

устанавливает основы международного сотрудничества в области ветеранского предпринимательства.

Именно принятие этого документа позволит дальнейшее развитие законодательной базы для тех, кто уже заплатил для Украины своей службой, которая дороже любых объемов уплаченных налогов, отмечает Юлия Кирилова.

Впрочем, документ нуждается в дальнейшей доработке перед первым и вторым чтением, отмечает младший лейтенант Национальной гвардии Украины и глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов (АПВА) Сергей Позняк в комментарии для издания.

По его словам, вместе с этим законопроектом в Раду должны одновременно быть поданы и зарегистрированы и другие законопроекты о внесении соответствующих изменений в законы Украины, в частности в Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", Закона Украины "О занятости населения" и других. Также в документе не предусматривается внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины по определению понятия "ветеранское предпринимательство", а предлагается только понятие "социального предпринимательства", которое различно по своей природе и сути понятия, которые не тождественны.

По его данным, в нынешней редакции закона раздел об определении бизнеса ветеранским создает основу для злоупотреблений и коррупции и не содержит никаких "предохранителей". Поэтому, несмотря на необходимость законодательного упорядочивания понятий ветеранского предпринимательства, бизнесмен предлагает дальнейшее обсуждение и формирование текста данного законопроекта с привлечением представителей АПВА и ветеранского сообщества.