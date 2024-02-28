В Украине запустили пилотный проект по зубопротезированию ветеранов

Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и некоторые категории военнослужащих смогут бесплатно получить услуги зубопротезирования в больницах, независимо от их формы собственности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Сегодня официально запускаем пилотный проект по зубопротезированию ветеранов. Государство компенсирует медучреждениям расходы на лечение через НСЗУ. В целом планируем потратить на эту программу 750 млн грн, которые уже заложены в государственном бюджете", - отметил премьер-министр.

Глава Кабмина отметил, что жизнь, здоровье, социальная адаптация и благополучие защитников являются приоритетом для государства.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время НСЗУ разработает примерную форму договора, которая будет согласована Минздравом. После этого НСЗУ разместит на официальном вебсайте объявление приема предложений от медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта. Спецификации договора будут содержать минимальные требования к медицинской услуге по зубопротезированию.

Вместе с тем, как объяснили в Минздраве, заключить договор с НСЗУ, а значит, стать участниками пилотного проекта, смогут учреждения здравоохранения любой формы собственности.

Напомним, проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов был анонсирован в январе 2024 года, расходы на него заложили в госбюджет-2024.