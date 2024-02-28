В Україні запустили пілотний проєкт щодо зубопротезування ветеранів

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні офіційно запускаємо пілотний проєкт щодо зубопротезування ветеранів. Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через НСЗУ. Загалом плануємо витратити на цю програму 750 млн грн, які вже закладені в державному бюджеті", — відзначив прем’єр-міністр.

Голова Кабміну зауважив, що життя, здоров’я, соціальна адаптація і добробут захисників є пріоритетом для держави.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що найближчим часом НСЗУ розробить примірну форму договору, яка буде погоджена МОЗ. Після цього НСЗУ розмістить на офіційному вебсайті оголошення щодо прийому пропозицій від медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту. Специфікації договору міститимуть мінімальні вимоги до медичної послуги з зубопротезування.

Разом з тим, як пояснили у МОЗ, укласти договір із НСЗУ, а отже стати учасниками пілотного проєкту, зможуть заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Нагадаємо, проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів було анонсовано у січні 2024 року, видатки на нього заклали у держбюджет-2024.