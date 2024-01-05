В бюджеті-2024 видатки на охорону здоров'я зростуть на 15%

У 2024 році видатки України на сферу охорони здоров'я складуть 239 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Це на 15,5% більше в порівнянні з аналогічною статтею видатків в 2023 році, коли на охорону здоров’я заклали 206,8 млрд грн.

За його словами, на програму медичних гарантій буде виділено додатково 16 млрд грн, бюджет програми "Доступні ліки" буде збільшено до 5,2 млрд грн, а ще 1 млрд грн буде виділено на облаштування укриттів і безпечних умов у лікарнях.

Також 2024 року в Україні буде запущено пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів.

"Продовжимо розвиток цифрових інструментів. Уже найближчим часом плануємо запустити електронний кабінет пацієнта. У ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями із сімейними лікарями", - зазначив голова уряду.

Бюджет 2024: що передбачено

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік 9 листопада 2023 року. Документ передбачає, що доходи бюджету становитимуть 1,76 трлн грн, а видатки – 3,35 трлн гривень. Дефіцит заплановано на рівні 1,57 трлн гривень. Водночас зовнішні запозичення становитимуть 41 млрд доларів.

Прогнозується, що реальний валовий внутрішній продукт зросте на 4,6%.

Очікувана інфляція становитиме 9,7%, а курс гривні – 40,7 грн за долар.

Серед іншого планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%). А з 1 березня буде проведено індексацію пенсій.