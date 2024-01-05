В бюджете-2024 расходы на здравоохранение возрастут на 15%

В 2024 году расходы Украины на сферу здравоохранения составят 239 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

Это на 15,5% больше по сравнению с аналогичной статьей расходов в 2023 году, когда на здравоохранение заложили 206,8 млрд грн.

По его словам, на программу медицинских гарантий будет выделено дополнительно 16 млрд грн, бюджет программы "Доступное лекарство" будет увеличен до 5,2 млрд грн, а еще 1 млрд грн будет выделен на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах.

Также в 2024 году в Украине будет запущен пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов.

"Продолжим развитие цифровых инструментов. Уже в ближайшее время планируем запустить электронный кабинет пациента. В нем украинцы смогут самостоятельно менять персональные данные и руководить декларациями с семейными врачами", - отметил глава правительства.

Бюджет 2024: что предусмотрено

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год 9 ноября 2023 года. Документ предусматривает, что доходы бюджета составят 1,76 трлн. грн., а расходы – 3,35 трлн. грн. Дефицит запланирован на уровне 1,57 трлн. гривен. В то же время внешние заимствования составят 41 млрд долларов.

Предполагается, что реальный валовой внутренний продукт вырастет на 4,6%.

Ожидаемая инфляция будет составлять 9,7%, а курс гривны – 40,7 грн за доллар.

Среди прочего планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2 920 грн (+12,8%). А с 1 марта будет проведена индексация пенсий.