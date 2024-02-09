"Люксоптика" пропонує військовим безплатну перевірку зору, окуляри та лінзи

Мережа "Люксоптика" запустила ініціативу, яка дозволяє учасникам бойових дій отримувати безкоштовні послуги з перевірки зору, а також окуляри та контактні лінзи. Ця програма покликана підтримати захисників, надаючи їм необхідну допомогу для забезпечення гостроти зору.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, ініціатива передбачає виділення допомоги на загальну суму 120 000 євро, що охоплює 36 000 окулярів, 100 000 контактних лінз та 15 000 послуг з діагностики та виготовлення окулярів.

Усі учасники бойових дій, що служать у підрозділах Міноборони України, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, мають право на отримання цих послуг за наявності відповідного посвідчення.

"Будь-яких слів вдячності від нас до українських військових замало. Тому долучаємося до підтримки і словом, і ділом. Приходьте, будь ласка, до нас у разі потреби!", – каже директор з маркетингу мережі "Люксоптика" Іванцов Михайло.

Зазначається, що "Люксоптика" вже має досвід у реалізації благодійних проєктів, оскільки надавала допомогу медичним закладам Харкова під час бомбардувань та підтримувала благодійний фонд "Діти героїв". Компанія також організовувала благодійні заходи для дітей військових, де відомі українські артисти читали книги та спілкувалися з малечею.