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Тип
благотворительность
Категория
Бизнес
Дата публикации

"Люксоптика" предлагает военным бесплатную проверку зрения, очки и линзы

"Люксоптика" предлагает военным бесплатную проверку зрения, очки и линзы
"Люксоптика" предлагает военным бесплатную проверку зрения, очки и линзы

Сеть "Люксоптика" запустила инициативу, позволяющую участникам боевых действий получать бесплатные услуги по проверке зрения, а также очки и контактные линзы. Эта программа призвана поддержать защитников, оказывая им необходимую помощь для обеспечения остроты зрения.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, инициатива предусматривает выделение пособия на общую сумму 120 000 евро, что включает 36 000 очков, 100 000 контактных линз и 15 000 услуг по диагностике и изготовлению очков.

Все участники боевых действий, служащие в подразделениях Минобороны Украины, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, имеют право на получение этих услуг при наличии соответствующего удостоверения.

"Любых слов благодарности от нас к украинским военным мало. Поэтому приобщаемся к поддержке и словом, и делом. Приходите, пожалуйста, к нам в случае необходимости!", - говорит директор по маркетингу сети "Люксоптика" Иванцов Михаил.

Отмечается, что у "Люксоптики" уже есть опыт в реализации благотворительных проектов, поскольку оказывала помощь медицинским учреждениям Харькова во время бомбардировок и поддерживала благотворительный фонд "Дети героев". Компания также организовывала благотворительные мероприятия для детей военных, где известные украинские артисты читали книги и общались с малышами.

Автор:
Татьяна Гойденко