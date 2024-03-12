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Общество
Дата публикации

На жилье для ветеранов государство выделило 5,7 млрд грн в 2024 году: кто может получить

получение жилья, рынок недвижимости, покупка квартиры
Фото: depositphotos.com

Сегодня в общей очереди на жилье находятся 35 тысяч ветеранов войны. В этом году получить жилье сможет 2 тысячи.

В 2024 году еще две тысячи ветеранов войны и семей погибших смогут получить жилье при поддержке государства. На эти нужды из госбюджета выделено 5,7 млрд грн, сообщила народный депутат Ирина Борзова.

Парламентарий добавила, что этим категориям предоставят жилищный сертификат – цифровой документ, по которому государство обязуется профинансировать выбранное жилье. Сертификат позволяет выбирать ветерану, какое жилье он предпочитает, – инвестировать в новостройку или купить на вторичном рынке.

По словам Борзовой, ожидается, что в 2024 году более 2000 семей смогут получить денежную компенсацию на приобретение жилья:

  • лица с инвалидностью 1 и 2-й группы из числа участников АТО/ООС и семьи погибших - на эту категорию предусмотрено 3 млрд грн;
  • ВПЛ из числа участников боевых действий и лица с инвалидностью 3-й группы – предусмотрено, 2,3 млрд грн;
  • лица с инвалидностью 1 и 2 группы из числа участников боевых действий – предусмотрено 400 млн грн.

«До 15 апреля регионы должны сформировать и предоставить сведения о нуждающихся в жилье Министерству по делам ветеранов. Приблизительно в июне начнется распределение этих средств по регионам», – отметила Борзова.

Депутат отметила, что главным условием получения государственной компенсации на покупку жилья является взятие на квартирный учет. Решение об этом принимает исполком местного совета.

На сегодняшний день в общей очереди на жилье находится 35 тысяч ветеранов войны.

Какие документы нужны, чтобы стать на квартирный учет?

Чтобы стать на учет, в обязательном порядке необходимы следующие документы:

  • заявление о взятии на квартирный учет (подписывают члены семьи, вместе проживающие);
  • справка с места жительства о составе семьи и прописке (форма 3, выдает ЖЭО);
  • копия удостоверения УБД/инвалида войны/члена семьи погибшего;
  • справки о том, находятся члены семьи на квартирном учете по месту работы (в исполнительном комитете местного совета);
  • копии паспорта (свидетельства рождения) и идентификационного кода всех членов семьи.

Кроме того, в зависимости от основания постановки на учет могут потребоваться:

  • акт обследования жилищных условий;
  • оригинал заключения врачебно-консультативной комиссии о наличии тяжелой формы хронического заболевания;
  • справка об участии в АТО;
  • копии удостоверений;
  • справка соцзащиты о пребывании на учете в Едином госреестре лиц, имеющих право на льготы; 
  • копии справок о нахождении на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах (для ВПЛ);
  • выписка из решения исполкома местного совета о несоответствии жилого помещения установленным санитарным и техническим нормам;
  • другие документы при необходимости запрашиваются исполкомом местного совета или администрацией предприятия, учреждения, организации;
  • копия договора поднайма/найма жилого помещения;
  • копия технического паспорта квартиры или копии страниц техпаспорта дома; 
  • свидетельство о праве собственности.

С заявлением о взятии на квартирный учет следует обратиться в ЦНАП по месту жительства. В течение 30 дней исполнительный комитет местного совета принимает решение и дает заявителю письменный ответ, а также номер в очереди, пояснила парламентария.

«Жилье могут предоставлять не только по государственным программам, это могут делать органы местного самоуправления. Важно, чтобы наряду с государственной поддержкой местные власти по возможности принимали программы поддержки и выделяли средства из местного бюджета на поддержку ветеранов», – подытожила Борзова.

Депутат отметила, что лица с инвалидностью, ветераны, получившие контузию или инвалидность в результате боевых действий, должны получить жилье или денежную компенсацию в течение двух лет с момента взятия на квартирный учет.

Автор:
Леся Соловчук