78% украинцев приветствовали бы создание ветеранами войны c РФ собственной партии - опрос

45% однозначно положительно, а еще 33% скорее положительно отнеслись бы к тому, если бы военные ветераны русско-украинской войны создали свою собственную политическую партию. Впрочем, еще 8% отнеслись бы к этому скорее отрицательно, а 7% – однозначно отрицательно. Еще 7% с ответом не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI).

Несколько более негативное отношение к созданию ветеранской партии зафиксировано на востоке Украины: там положительно к этому отнеслись бы 71% опрошенных, а негативно - 19%. Среди жителей Западной Украины эти показатели составляют 82 и 14% соответственно. Среди возрастных групп к этому наименее положительно (74% против 22%) относится молодежь (18-35 лет).

В свою очередь, к активной вовлеченности военных в существующие партии однозначно положительно относятся 37% участников исследования, скорее положительно - 36%, скорее отрицательно - 11%, однозначно отрицательно - 9%. Еще 7% ответить не смогли.

Опрос проводился с 9 по 12 сентября среди 2 тысяч респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод исследования – телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним при этом, что по данным другого сентябрьского опроса "Рейтинга", почти половина украинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами войны с Россией. Еще в январе так считала лишь четверть населения.