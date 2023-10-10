Кабмин расширил эксперимент по внедрению помощников ветеранов еще на шесть регионов

Кабинет министров на заседании 10 октября расширил экспериментальный проект института помощника ветерана еще на шесть регионов – Закарпатскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую область и Киев.

Об этом сообщают Министерство по делам ветеранов и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Ранее этот проект действовал только в четырех пилотных областях – Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской.

Также в рамках расширения проекта увеличено с 400 до 550 количество должностей помощников ветеранов. После прохождения обучения они будут трудоустроены в сервисные офисы по делам ветеранов в территориальных общинах, вовлеченных в экспериментальный проект.

Кроме того, Кабмин решил перенаправить 44,22 миллиона гривен на меры по поддержке ветеранов, развитию ветеранского движения, героизации и памяти защитников Украины, взаимодействию с общественными объединениями ветеранов, созданию и содержанию Национального военного мемориального кладбища.

До этого средства были назначены Минветеранов на программу психологической помощи, социальной, профессиональной адаптации, санаторно-курортного лечения, развития спорта ветеранов войны и членов семей погибших защитников.

"Помощники ветеранов станут теми, кто фактически первым будет предоставлять ветеранам войны, членам их семей и демобилизованным воинам сервисную поддержку по переходу к гражданской жизни по принципу "равный с равным". Это, в частности, консультативное, информационное, процедурное сопровождение в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни", - объясняют в министерстве.

По словам главы ведомства Юлии Лапутиной, предварительно уже можно говорить об успехе пилотного проекта на примере первых четырех областей. После завершения же "пилота" он будет масштабирован по всей Украине. В общей сложности до конца 2024 года запланирована работа 15 тысяч помощников ветеранов.

"Минветеранов идет с новой ветеранской политикой в регионы, в общины, где будут встречать ветеранов с фронта. Поэтому распространение эксперимента еще на шесть регионов позволит за достаточно незначительный для такого масштабного проекта промежуток времени в условиях войны апробировать институт помощника ветерана, достичь синергического эффекта при реализации ветеранской политики", - подчеркнула она.

Напомним также, что в сентябре Кабмин ввел экспериментальный проект по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Госслужбы занятости.