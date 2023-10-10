Кабмін розширив експеримент із запровадження помічників ветеранів ще на шість регіонів

Кабінет міністрів на засіданні 10 жовтня розширив експериментальний проєкт інституту помічника ветерана ще на шість регіонів - Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську область та Київ.

Про це повідомляють Міністерство у справах ветеранів та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше ж цей проєект діяв лише у чотирьох пілотних областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській.

Також в межах розширення проєкту збільшено з 400 до 550 кількість посад помічників ветеранів. Після проходження навчання вони будуть працевлаштовані до сервісних офісів у справах ветеранів у територіальних громадах, долучених до експериментального проєкту.

Крім того, Кабмін вирішив перенаправити 44,22 мільйона гривень на заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування памʼяті захисників України, взаємодію з громадськими обʼєднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища.

До цього ці кошти були призначені Мінветеранів на програму психологічної допомоги, соціальної, професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників.

"Помічники ветеранів стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їх сімей та демобілізованим воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом "рівний з рівним". Це, зокрема, консультативний, інформаційний, процедурний супровід в межах переходу від військової служби до цивільного життя", - пояснюють у міністерстві.

За словами керівниці відомства Юлії Лапутіної, попередньо вже можна говорити про успіх пілотного проєкту на прикладі перших чотирьох областей. Після завершення "пілоту" він буде масштабований по всій Україні. Загалом до кінця 2024 року заплановано роботу 15 тисяч помічників ветеранів.

"Мінветеранів йде з новою ветеранською політикою у регіони, до громад, де зустрічатимуть ветеранів з фронту. Тому поширення експерименту ще на шість регіонів дозволить за досить незначний для такого масштабного проєкту проміжок часу в умовах війни апробувати інститут помічника ветерана, досягти синергічного ефекту при реалізації ветеранської політики", - наголосила вона.

Нагадаємо також, що у вересні Кабмін запровадив експериментальний проєкт з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Держслужби зайнятості.