Кабмін дозволив виїзд з України родичам загиблих учасників АТО

Кабінет міністрів 11 серпня зняв обмеження на перетинання під час воєнного стану державного кордону членами сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

Як повідомляють у Міністерстві ветеранів, відповідні зміни внесено до правил перетинання державного кордону громадянами України. Під часом АТО ж мається на увазі період з початку збройної агресії Росії у 2014 році до 30 квітня 2018 року.

Ідеться про військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. У відомстві констатують, що заборона на виїзд для таких осіб попри неможливість призвати їх на службу під час війни була несправедливою.

За чинної ж до сьогодні редакції правил перетину кордону право виїзду мали лише ті, чиї родичі загинули чи зникли безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (вона ж Операція об'єднаних сил: 30 квітня 2018 року - 24 лютого 2022 року), а також забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України (з 24 лютого 2022 року).

"Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів", – наголосила міністр Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, що жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (як повнорідний, так і неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, як при безпосередній, так і опосередкованій участі у ній, були звільнені від призову ще в травні 2016 року.

В свою чергу, 29 липня 2022 року від призову до армії були звільнені військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі за тим же переліком загинули або зникли безвісти під час, як вище сформульовано, відсічі і стримування агресії РФ на Донбасі та вже загалом проти України.