Кабмин разрешил выезд из Украины родственникам погибших участников АТО

Кабинет министров 11 августа снял ограничения на пересечение во время военного положения государственной границы членами семей лиц, погибших или пропавших без вести в ходе непосредственного участия в антитеррористической операции.

Как сообщают в Министерстве ветеранов, соответствующие изменения внесены в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Под временем АТО подразумевается период с начала вооруженной агрессии России в 2014 году до 30 апреля 2018 года.

Речь идет о военнообязанных гражданах, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. В ведомстве констатируют, что запрет на выезд для таких лиц, несмотря на невозможность призвать их на службу во время войны, был несправедливым.

По действовавшей же доныне редакции правил пересечения границы, право выезда имели только те, чьи родственники погибли или пропали без вести при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (она же Операция объединенных сил: 30 апреля 2018 года - 24 февраля 2022 года), а также обеспечении нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины (с 24 февраля 2022 года).

"Военная агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и была возобновлена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников - участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", - подчеркнула министр Юлия Лапутина.

Напомним, что женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (как полнородный, так и неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО, как при непосредственном, так и опосредованном участии в ней, были освобождены от призыва еще в мае 2016 года.

В свою очередь, 29 июля 2022 года от призыва в армию были освобождены военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники согласно тому же перечню погибли или пропали без вести во время, как выше сформулировано, отпора и сдерживания агрессии РФ на Донбассе и в целом против Украины.