Задержали чиновника КГВА: за $10 тыс оформлял фиктивные документы для выезда мужчин за границу (ВИДЕО/ФОТО)

Правоохранители задержали начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации, который помогал мужчинам за деньги сбежать из Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Чиновник КГВА является также начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

"Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов США. За эти деньги "клиентам" оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе", - говорится в сообщении.

Запись разговора задержанного чиновника с клиентом. Аудио: ГБР

Под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Сам организатор схемы задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов.

Задержание должностного лица КГВА. Видео: ГБР

Правоохранители провели обыски по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования и Киевской городской военной администрации.

В результате следственных действий у задержанного изъяли:

более 48 тысяч долларов (из них уже 2 тысячи долларов идентифицировано, как средства получены за "решение вопроса" незаконной переправки мужчин за границу);

5 тысяч евро.

Предварительная правовая квалификация преступления - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанному.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Проверяется причастность к преступлению должностных лиц одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Массовые проверки ТЦК – с чего все началось

22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.

Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью. Позже его уволили.

Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавших возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК. Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.

Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.