Кабмін врегулював встановлення факту інвалідності цивільних, отриманої через війну

Кабінет міністрів врегулював процедуру встановлення центрами медико-соціальної експертизи цивільному населенню, яке з 24 лютого 2022 року перебуває або перебувало на території проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, причинного зв’язку інвалідності із проведенням зазначених заходів.

Як повідомляє Міністерство ветеранів, також уряд врегулював процедуру прийняття цим відомством рішення про встановлення факту одержання вищевказаним особами ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення зазначених заходів. Відповідні зміни внесено до постанов Кабміну №1317 від 3 грудня 2009 року та №306 від 25 квітня 2018 року.

Визначено, що рішення про встановлення факту одержання ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення військових заходів буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією.

В свою чергу, причинний зв’язок інвалідності із проведенням зазначених заходів буде встановлювати цивільним МСЕК на підставі відповідного рішення міжвідомчої комісії при Мінветеранів.

Для встановлення інвалідності особам необхідно буде подати на розгляд вищезазначеної міжвідомчою комісії наступні документи:

- копії первинної медичної облікової документації;

- висновок судово-медичної експертизи;

- копію довідки МСЕК про групу і причину інвалідності від загального захворювання (для повнолітніх) або копію висновку ЛКК (для дітей);

- довідку про відсутність (наявність) судимості;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Заяву та необхідні документи мають бути подані чи надіслані поштою до Мінветеранів (провулок Музейний, 12, Київ, 01001)

Нагадаємо також, що в березні Міністерство соціальної політики збільшило граничні суми, які держава може сплачувати за забезпечення людей з інвалідністю засобами реабілітації, зокрема протезами, на 27,5%.