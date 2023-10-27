78% українців привітали б створення ветеранами війни з РФ власної партії - опитування

45% однозначно позитивно, а ще 33% скоріше позитивно поставилися б того, якби військові ветерани російсько-української війни створили свою власну політичну партію. Втім, ще 8% поставилися б до цього скоріше негативно, а 7% - однозначно негативно. Ще 7% з відповіддю не визначилися.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Дещо більш негативне ставлення до створення ветеранської партії зафіксоване на сході України: там позитивно до цього поставилися б лише 71% опитаних, негативно - 19%. Серед мешканців Західної України ці показники становлять 82% та 14% відповідно. Серед вікових груп до цього найменш позитивно (74% проти 22%) ставиться молодь (18-35 років).

В свою чергу, до активної залученості військових до існуючих партій однозначно позитивно ставляться 37% учасників дослідження, скоріше позитивно - 36%, скоріше негативно - 11%, однозначно негативно - 9%. Ще 7% дати відповідь не змогли.

Опитування проводилося з 9 по 12 вересня серед 2 тисяч респондентів по всій Україні, крім окупованих територій Криму й Донбасу. Метод дослідження - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, що за даними іншого вересневого опитування "Рейтингу", майже половина українців вважає, що держава не виконує свої зобов’язання перед ветеранами війни з Росією. Ще в січні так вважала тільки чветь населення.