Майже половина українців вважає, що держава не виконує зобов’язання перед ветеранами війни з РФ - опитування

38% українців схиляються до того, що держава не виконує зобов’язання перед ветеранами війни з РФ, а 11% впевнені, що вона зовсім не виконує такі зобов’язання. Про це свідчать результати останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг". Ще 30% вважають, що держава такі зобов’язання скоріше виконує, але лише 3% - що виконує цілком.

При цьому ще у січні суспільна думка була принципово іншою: про повне невиконання зобов’язань держави перед ветеранами заявляли лише 3%, 23% схилялися до такої думки, 43% схилялися до думки протилежної, а у цілковитому виконанні зобов’язань були впевнені 10% респондентів. У липні ж 2022 року негативної думки загалом дотримувалися лише 19% опитаних, а позитивної - 69%.

Відповідним чином суттєво змінилася й оцінка українів того, як суспільство поважає ветеранів російсько-української війни. Так, у липні 93% вважали, що воно їх поважає (55% - однозначно, 38% - скоріше поважає), а лише близько 3% - що не поважає.

Натомість у вересні цього року залишилося лише 25% впевнених в такій однозначній повазі суспільства. Ще 54% вважають, що воно ветеранів скоріше поважає, ніж навпаки. Натомість до 15% злетіла частка тих, хто схиляється до протилежної думки, а ще 3% впевнилися у повній неповазі суспільства до ветеранів.

В свою чергу, однозначно оцінки виконання державою зобов’язань перед ветеранами корелюють лише з рівнем доходів респондентів: так, серед бідних негативної думки дотримуються загалом 64%, позитивної - 17%, а серед забезпечених українців - 42% та 39% відповідно.

У той же час 77% опитаних однозначно заявили про готовність працювати в одному колективі з ветераном, а ще 19% - скоріше готові до цього, ніж не готові. Більшу готовність до цього висловлюють забезпечені та молоді респонденти, а також ті, хто воювали в АТО. За регіональним же поділом найменш упевнені в цьому жителі Західної України.

Опитування проведене з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів 5-7 вересня серед 1000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Зазначимо, що це ж дослідження показало що 65% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року, а 49% - тих, хто воював на Донбасі у 2014-2021 роках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com