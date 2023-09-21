Дві третини українців мають близьких, що взяли участь у повномасштабній війні з РФ - опитування

65% українців заявляють, що мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Про це свідчать результати останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг". Згідно ж з січневим опитуванням, таких було 63%, а в липні 2022 року - 54%.

В свою чергу, 49% респондентів заявили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України з 2014 по 2021 роки, тобто під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на Донбасі. Примітно, що хоча число таких осіб зростати не могло, в січні про це заявляли менше людей - 47%, а в липні минулого року - лише 43%.

Серед мешканців заходу України 75% мають близьких, що воювали чи воюют на фронті зараз, серед опитаних мешканців центру країни таких виявилося 78%, півдня - 61%, сходу - лише 47%.

61% заявили про повну довіру до військовослужбовців Збройних сил України, ще 33% скоріше довіряють їм, ніж навпаки. Стосовно ж ветеранів, які воювали на Донбасі в 2014-2021 роках, ці показники склали 52% і 38% відповідно. Ще 2% респондентів категорично не довіряють таким особам, а 3% - скоріше не довіряють.

При цьому однозначна довіра до військових протягом цього року значно впала (з 75%). Зокрема, впала вона стосовно ветеранів, які ще повернуться з нинішньої війни (з 69% до 58%), хоча частка респондентів, що схиляються до довіри їм, зросла у півтора рази - з 24% до 36%. Також опитування показало, що дещо більшою категорична довіра до військових є в центральному макрорегіоні.

Опитування проведене з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів 5-7 вересня серед 1000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Нагадаємо також, що згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології 26 травня - 5 червня, 78% українців мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.