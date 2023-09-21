Две трети украинцев имеют близких, принявших участие в полномасштабной войне с РФ - опрос

65% украинцев заявляют, что у них есть среди близких те, кто воевал или воюет на фронте после 24 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг". Согласно же январскому опросу, таких было 63%, а в июле 2022 года - 54%.

В свою очередь, 49% респондентов заявили, что среди их близких и родных есть участвовавшие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 годы, то есть во время антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе. Примечательно, что хотя число таких лиц расти не могло, в январе об этом заявляли меньше людей – 47%, а в июле прошлого года – лишь 43%.

Среди жителей запада Украины 75% имеют близких, которые воевали или воюют на фронте сейчас, среди опрошенных жителей центра страны таковых оказалось 78%, юга - 61%, востока - лишь 47%.

61% заявили о полном доверии к военнослужащим Вооруженных сил Украины, еще 33% скорее доверяют им, чем наоборот. В отношении же ветеранов, воевавших на Донбассе в 2014-2021 годах, эти показатели составили 52% и 38% соответственно. Еще 2% респондентов категорически не доверяют таким лицам, а 3% – скорее не доверяют.

При этом однозначное доверие к военным в течение этого года значительно упало (с 75%). В частности, упало оно по отношению к ветеранам, которым еще предстоит вернуться с нынешней войны (с 69% до 58%), хотя доля склоняющихся к доверию им выросла в полтора раза - с 24% до 36%. Также опрос показал, что несколько большим категорическое доверие к военным наблюдается в центральном макрорегионе.

Опрос был проведен по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов 5-7 сентября среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним также, что согласно опросу Киевского международного института социологии 26 мая - 5 июня, 78% украинцев имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.