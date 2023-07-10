Українці в Європі песимістичніші щодо часу, необхідного для перемоги у війні, ніж у самій Україні - опитування

49% мешканців України очікують, для перемоги у війні з Росією Україні потрібно кілька місяців чи ще менший строк. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

32% вважають, що на це знадобиться півроку-рік, а ще 30% - більше року. Натомість не вірить в перемогу України 1% (зокрема 2% на заході країни). Решта ж 20% не змогли дати відповідь на це запитання.

В свою чергу, серед українців у Європі настрої більш песимістичні: лише 12% оцінюють необхідний для перемоги час у кілька місяців, а 23% - у півроку-рік. Натомість 40% вважають, що на це піде більше року, а не вірять в перемогу взагалі 3%. Не дали відповідь 22% таких опитаних.

Опитування в Україні було проведене 7-10 липня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) в усіх регіонах, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність склала 2000 респондентів. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,2%.

Опитування ж українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24 лютого 2022 року, було проведене 4-10 липня. Результати були зважені з використанням актуальних даних Управління верховного комісара ООН у справах біженців щодо показників українців, які подали заяву на отримання притулку або в рамках аналогічних національних програм захисту.

Опитано було через платформу Rating Online 2000 респондентів у 31 країні Європи. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 3,2%.