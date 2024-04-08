Бизнес просит наладить коммуникацию между ТЦК и предпринимателями: что предлагают

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает инициировать введение процедуры электронной коммуникации бизнеса с ТЦК и СП в части ведения военного учета, в частности, предоставление работодателем информации об изменении статуса военнообязанных и сверки списков военнообязанных.

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Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Там подчеркивают, что коммуникация с некоторыми органами власти нуждается в улучшении, а именно вопросе эффективного взаимодействия бизнеса и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Отсутствие продуктивной коммуникации между бизнесом и ТЦК

"Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации отмечают сложность процесса, отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения ТЦК и СП, ограниченное количество приемных часов, очереди, отсутствие четкого перечня и адресов ТЦК и СП, отсутствие обратной связи по некоторым запросам", – подчеркивают в ЕБА.

В ассоциации напоминают о «рейдах» некоторыми городами страны соответствующих представителей ТЦК.

"О причинах, правилах проведения которых и т.д. также было бы уместно прокоммуникировать или все же выбирать более цивилизованные подходы в работе", - отмечают в ЕБА.

Все вышеуказанное, в совокупности, часто значительно усложняет производительную коммуникацию и процесс выполнения бизнесами своих обязательств.

Более того, по мнению бизнес-сообщества, это оказывает негативное влияние и на качество ведения военного учета, создает дополнительную административную нагрузку для предпринимателей и является важным фактором в принятии решений по расширению бизнеса и увеличению инвестиций в экономику.

ЕБА неоднократно обращалась к необходимости усовершенствования механизмов коммуникации между бизнесом и ТЦК и СП, их упрощения и осовременивания.

Поэтому бизнес-сообщество просит вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и министра обороны Украины Рустема Умерова обратить внимание на эту ситуацию и принять соответствующие меры.

Что предлагает бизнес

Сообщество ЕБА предлагает инициировать введение процедуры электронной коммуникации бизнеса с ТЦК и СП в части ведения военного учета, в частности, предоставление работодателем информации об изменении статуса военнообязанных и сверки списков военнообязанных.

Кроме того, бизнес предлагает предусмотреть:

публикацию официальных электронных адресов ТЦК и СП для коммуникации и предоставление предприятием необходимых сведений средствами электронной коммуникации.

установить четкие сроки для ТЦК и СП относительно обработки запросов и предоставления ответов, а также время предприятию на устранение замечаний и т.д.

ввести необходимость для ТЦК и СП предоставлять ответы предприятию с разъяснением проблем и недостатков, обнаруженных в ходе сверки списков и т.д.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба ЕБА, в Верховной Раде разрабатывают концепцию модели экономического бронирования параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации. Депутаты обсуждают возможность бронирования до 50% военнообязанных работников предприятий в дополнение к механизмам, предлагаемым постановлениями Правительства.

Ненадлежащее поведение работников ТЦК

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников ТЦК подчеркнул, что ТЦК – это военные подразделения, которые согласно Конституции не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже во время действия военного положения.

По словам омбудсмена, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников ТЦК и превышения ими служебных полномочий.

Сообщалось, что Минобороны проводит незапланированные проверки Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в регионах, во время которых фиксируют "много нарушений".