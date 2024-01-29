"Фиксируем много нарушений": Минобороны проводит незапланированные проверки ТЦК и СП

Минобороны проводит незапланированные проверки Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в регионах , во время которых фиксируют "много нарушений".

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки", - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что команда Министерства также продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях .

"Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 млн грн. Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся", - подчеркнул министр.

По словам Умерова, по результатам предварительной проверки, Министерство обороны сменило поставщика продуктов питания некоторым военным частям.

Ненадлежащее поведение работников ТЦК

Заметим, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников ТЦК, отметил, что работники военкоматов не имеют прав насильственно задерживать людей на улицах, проверять и забирать у них документы.

По словам омбудсмена, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников ТЦК и превышения ими служебных полномочий.

Проверки военкомов: скандалы с ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение проверить всех военнослужащих в июне 2023 года.

Это произошло после того, как СМИ сообщили, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

На Ставке верховного главнокомандующего Зеленский поручил уволить Борисова. А позже, на фоне еще ряда скандалов с руководителями ТЦК, было принято решение о увольнение всех областных военкомов .

Вскоре после решения о проверке тогдашний первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил , что ею будут заниматься представители НАПК, ДБР, СБУ, Нацполиция и ВСУ.

В конце июля стало известно, что НАПК начало 102 мониторинга образа жизни военнослужащих. В базу на такие проверки было внесено 1800 руководителей и заместителей руководителей Территориальных центров комплектования.

Источник фото: ua.depositphotos.com