1,5 млрд грн вернули в бюджет Украины, которые должностные лица Минобороны пытались присвоить при закупке артснарядов для ВСУ

Правоохранители обеспечили возврат почти 1,5 миллиарда гривен в государственный бюджет, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что ведомство предотвратило хищение государственных средств, выделенных на приобретение артснарядов для ВСУ.

"В результате комплексных мер в бюджет возвращено почти 1,5 млрд гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов", - отметили в СБУ.

В ведомстве напомнили, что военная контрразведка СБУ разоблачила эту сделку в декабре 2023 года. Тогда при содействии руководства Минобороны был задержан организатор "схемы" – руководитель одного из главных управлений Министерства обороны.

По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск.

"Для этого он организовал перевод с баланса Минобороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредницы почти 1,5 млрд грн за приобретение артиллерийских снарядов. Эта сумма на 30% превысила стоимость другого, альтернативного контракта, который заключило вновь созданное на тот момент Агентство оборонных закупок", – подчеркнули в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили военному чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору лиц).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.