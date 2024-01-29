"Фіксуємо багато порушень": Міноборони проводить незаплановані перевірки ТЦК та СП

Міноборони проводить незаплановані перевірки Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в регіонах , під час яких фіксують "багато порушень".

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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - підкреслив Умєров.

Він зауважив, що команда Міністерства також продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах.

"Виявили непопоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось", - наголосив міністр.

За словами Умєрова, за результатами попередньої перевірки, Міністерство оборони змінило постачальника продуктів харчування деяким військовим частинам.

Неналежна поведінка працівників ТЦК

Зауважимо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК наголосив, що працівники військкоматів не мають прав насильно затримувати людей на вулицях, перевіряти та забирати у них документи.

За словами омбудсмена, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників ТЦК і перевищення ними службових повноважень.

Перевірки військкомів: скандали з ТЦК

Президент України Володимир Зеленський дав доручення перевірити всіх військкомів в Україні в червні 2023 року.

Це сталося після того, як ЗМІ повідомили, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів.

На Ставці верховного гловнокомандувача Зеленський доручив звільнити Борисова. А пізніше, на тлі ще низки скандалів із керівниками ТЦК, було ухвалено рішення про звільнення всіх обласних військкомів.

Незабаром після рішення про перевірку тодішній перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що нею займатимуться представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ.

Наприкінці липня стало відомо, що НАЗК розпочало 102 моніторинги способу життя військкомів. Загалом у базу на такі перевірки було внесено 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com